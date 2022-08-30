Ядерный полицейский ООН: что такое МАГАТЭ, чем оно занимается и какие права имеет

Миссия МАГАТЭ в скором времени направится в Энергодар, чтобы разобраться, что происходит на Запорожской АЭС. Фокус рассказывает о том, какими полномочиями обладают инспекторы и что может сорвать их визит.

30 августа инспекторы МАГАТЭ были замечены в Украине: журналисты видели их в киевской гостинице. Из украинской столицы миссия МАГАТЭ отправится в Запорожскую область, чтобы выяснить, что происходит на крупнейшей в Европе АЭС и кто обстреливает атомную станцию.

Чем занимается МАГАТЭ?

Основанное в 1957 году под эгидой ООН Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) является международным центром сотрудничества в ядерной области. Ее целью является продвижение безопасного, надежного и мирного использования ядерных технологий.

С момента ратификации договора о нераспространении ядерного оружия в 1968 году МАГАТЭ также занимается проверкой соблюдения подписавшими договор государствами своих обязательств.

МАГАТЭ возглавляет аргентинский дипломат Рафаэль Гросси, штаб-квартира агентства находится в Вене. Членами организации являются 175 государств, среди них Украина и Россия.

Основные задачи, которыми занимается МАГАТЭ:

инспекция существующих ядерных установок;

установление стандартов ядерной безопасности и защиты окружающей среды;

оказание технической помощи странам-членам;

обмен научной и технической информацией об атомной энергии;

контроль за мирным использованием атомной энергии и обеспечение того, что помощь МАГАТЭ не будет использована в военных целях.

Основными направлениями деятельности МАГАТЭ являются:

ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука;

ядерные применения в сфере безопасности продовольствия и в сельском хозяйстве, для здравоохранения (раковые заболевания, томография), обеспечения водных ресурсов, для оценки и рационального использования морской и наземной среды, производство медицинских радиоизотопов и радиационные технологии;

ядерная безопасность (безопасность ядерных установок, радиационная безопасность и безопасность перевозок, обращение с радиоактивными отходами, физическая ядерная безопасность, готовность к реагированию в случае инцидентов и аварийных ситуаций);

ядерная проверка (применение системы гарантий МАГАТЭ, имплементация гарантий агентства в Иране, Сирии и КНДР).

[ + – ] Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Какие права у МАГАТЭ?

Задача миссий агентства — собирать факты об обстановке на ядерном объекте, на который направляют инспекцию. В своей работе инспекторы не могут давать политические оценки тем или иным событиям. Однако на основании докладов МАГАТЭ Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН могут инициировать рассмотрение проблем ядерной безопасности.

Какие права у инспекции МАГАТЭ в Украине?

Во время подготовки миссии МАГАТЭ в Украину изначально предполагалось, что инспекторы должны лишь убедить, что за время оккупации с Запорожской АЭС не пропали запасы обогащенного урана, пишет Bloomberg. Однако, по данным источников издания в западных дипломатических кругах, инспекторам МАГАТЭ в Украине решили предоставить более широкие полномочия.

В состав миссии включили специалистов по безопасности, которые смогут провести расследование атак на атомную станцию и провести экспертизу, что позволит установить, кто ответственен за обстрелы.

Что может помешать миссии МАГАТЭ в Украине?

Хоть российские официальные лица и заявляют, что приветствуют прибытие инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, армия оккупантов угрожает сорвать миссию.

30 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские войска целенаправленно обстреливают коридоры, которыми миссия МАГАТЭ в Украине должна добраться к атомной станции, расположенной в оккупированном Энергодаре.

"Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО. Позиция Украины неизменна. Доступ только через подконтрольную территорию. Демилитаризация АЭС. Немедленный отвод российских войск. На станции – только украинский персонал", — подчеркнул Подоляк.

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Россия, возможно, попытается отсрочить прибытие миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. По данным аналитиков, РФ начала реализовывать стратегии, аналогичные тем, которые использовал Иран, прибегая к манипуляциям и утверждая, что состав миссии заставляет сомневаться в том, что ее выводы будут "справедливыми". Однако в состав делегации МАГАТЭ помимо Гросси входят 13 экспертов из разных "в основном нейтральных стран", в частности, среди них нет представителей Соединенных Штатов и Великобритании.

ISW, ссылаясь на информацию украинских официальных лиц, отметил, что россияне пытают сотрудников атомной станции, требуя, чтобы они не сообщали инспекторам МАГАТЭ о нарушениях безопасности. Также оккупационные власти пытаются ограничить присутствие украинских сотрудников на станции, и начали сбор подписей жителей Энергодара с требованием прекратить "украинские обстрелы". Эту петицию собираются предоставить инспекторам агентства.