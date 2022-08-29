Оккупанты против: миссия МАГАТЭ направилась на Запорожскую АЭС

По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, миссия прибудет в Энергодар на этой неделе. Между тем, по информации ISW, россияне пытаются ей помешать.

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе, сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

"Этот день настал, Миссия поддержки и помощи уже в пути, — написал он в "Твиттере". — Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта. Горжусь тем, что возглавил эту миссию".

В то же время, Россия, возможно, попытается отсрочить прибытие миссии МАГАТЭ в оккупированный Энергодар, сообщает американский Институт изучения войны (ISW). По данным аналитиков, Россия начала реализовывать стратегии, аналогичные тем, которые использовал Иран, прибегая к манипуляциям и утверждая, что состав миссии заставляет сомневаться в том, что ее выводы будут "справедливыми". Однако в состав делегации МАГАТЭ помимо Гросси входят 13 экспертов из разных "в основном нейтральных стран", в частности, среди них нет представителей Соединенных Штатов и Великобритании.

[ + – ] Угрозы ядерной катастрофы на Запорожской АЭС возникли после того, как станцию захватили российские войска

ISW в своем отчете приводит информацию, полученную от украинских официальных лиц. Они сообщают, что россияне пытают сотрудников Запорожской АЭС, требуя, чтобы они не сообщали инспекторам МАГАТЭ о нарушениях безопасности. Также оккупационные власти пытаются ограничить присутствие украинских сотрудников на станции, и начали сбор подписей жителей Энергодара с требованием прекратить "украинские обстрелы". Эту петицию собираются предоставить инспекторам агентства.

Напомним, "Энергоатом" опубликовал карту, на которой показано, какие территории Украины пострадают от возможной аварии на Запорожской АЭС. Согласно карте ветров на 29 августа, в случае гипотетической аварии радиационное облако накроет часть юга Украины и юго-западные регионы России.