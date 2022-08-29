Окупанти проти: місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС

За словами гендиректора агентства Рафаеля Гроссі, місія прибуде в Енергодар цього тижня. Тим часом, за інформацією ISW, росіяни намагаються перешкодити їй.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибуде на Запорізьку АЕС цього тижня, повідомив генеральний директор організації Рафаель Гроссі.

"Цей день настав, Місія підтримки та допомоги вже в дорозі, — написав він у твітері. — Ми повинні гарантувати безпеку найбільшого в Україні та Європі ядерного об'єкта. Пишаюся тим, що очолив цю місію".

Водночас, Росія, можливо, спробує відтермінувати прибуття місії МАГАТЕ в окупований Енергодар, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW). За даними аналітиків, Росія почала реалізовувати стратегії, аналогічні до тих, які використовував Іран, вдаючись до маніпуляцій і стверджуючи, що склад місії змушує сумніватися в тому, що її висновки будуть "справедливими". Однак до складу делегації МАГАТЕ окрім Гроссі входять 13 експертів із різних "переважно нейтральних країн", зокрема, серед них немає представників Сполучених Штатів і Великої Британії.

[ + – ] Загрози ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС виникли після того, як станцію захопили російські війська

ISW у своєму звіті наводить інформацію, отриману від українських офіційних осіб. Вони повідомляють, що росіяни катують співробітників Запорізької АЕС, вимагаючи, щоб вони не повідомляли інспекторів МАГАТЕ про порушення безпеки. Також окупаційна влада намагається обмежити присутність українських співробітників на станції, і розпочала збір підписів мешканців Енергодару з вимогою припинити "українські обстріли". Цю петицію мають намір надати інспекторам агентства.

Нагадаємо, "Енергоатом" опублікував карту, на якій показано, які території України постраждають від можливої аварії на Запорізькій АЕС. Згідно з картою вітрів на 29 серпня, у разі гіпотетичної аварії радіаційна хмара накриє частину півдня України та південно-західні регіони Росії.