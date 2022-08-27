МАГАТЕ сформувало групу для поїздки на Запорізьку АЕС – The New York Times

За інформацією журналістів, до складу місії увійдуть голова агентства Рафаель Маріано Гроссі та ще 13 експертів із нейтральних країн.

Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії для візиту на Запорізьку АЕС наступного тижня. Про це пише видання The New York Times.

Як повідомляється, до складу групи увійдуть голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі з Аргентини та ще 13 експертів із переважно нейтральних країн. У місію не входять представники США, Великої Британії та інших держав, які надають Україні активну військову підтримку.

Попри те, що візит групи очікується найближчими днями, Росія продовжує обстрілювати українську АЕС. 27 серпня держпідприємство "Енергоатом" повідомило про чергові удари ЗС РФ, а також тиск на український персонал атомної електростанції. Це відбувається для того, щоб співробітники АЕС не розповідали членам місії про реальний стан справ на атомному об'єкті.

Як уточнює видання, українська та російська сторони протягом кількох тижнів не могли домовитись про візит представників МАГАТЕ на ЗАЕС. Зокрема, Київ наполягав, щоб місія їхала через підконтрольні Україні території.

"Це означає, що інспекторам доведеться проходити через передові позиції, де часто відбувається обстріл", — пишуть журналісти.

Москва, зі свого боку, заявила, що нібито підтримує візит представників МАГАТЕ на атомний об'єкт, натомість відмовилася вивести російських військових із території станції.

Нагадаємо, 26 серпня ЗМІ повідомили, що місія МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС вже наступного тижня. Експерти прагнутимуть оцінити безпеку станції та вирішити будь-які проблеми з безпекою, що виникли під час обстрілів із боку російських окупантів.

Як вважає радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль, російська сторона створює штучні перепони, щоб представники організації не доїхали до об'єкта. Якщо місії вдасться дістатися Запорізької АЕС, вона проведе перевірку об'єкта та здійснить кроки для того, щоб убезпечити Європу від можливої катастрофи, заявила Зеркаль.