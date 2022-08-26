Приїзд місії МАГАТЕ очікується наступного тижня, росіяни хочуть перешкодити цьому, — Зеркаль

Раніше РФ погодилася, щоб місія проїхала до ЗАЕС через територію України. Наразі сили агресора штучно створюють перешкоди для цього, заявили в Міненерго.

Приїзд місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію у тимчасово окупованому Енергодарі очікується наступного тижня. Російська сторона створює штучні перешкоди, щоби представники організації не доїхали до об'єкта. Про це в ефірі Радіо НВ повідомила радниця міністра енергетики України, ексзаступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль.

За словами представниці компанії, наступного тижня очікується візит місії МАГАТЕ на АЕС, і саме тому російські війська влаштовують провокації на об'єкті.

Зеркаль додала, що зараз вирішується, яким маршрутом поїде місія. Попри те, що російська сторона погодилася на проїзд представників МАГАТЕ через територію України, сили держави-агресора "штучно створюють усі умови, щоб місія не доїхала до об'єкта" з огляду на ситуацію на станції.

Якщо місії вдасться дістатися до Запорізької АЕС, вона проведе перевірку об'єкта та зробить кроки для того, щоб убезпечити Європу від можливої катастрофи, заявила радниця голови Міненерго.

Відповідаючи на запитання ведучого програми про те, чи зможуть окупанти під'єднати станцію до своєї енергосистеми через тимчасово окупований Крим чи Маріуполь, Зеркаль відповіла: "Ні, не зможуть. Наразі це фізично неможливо. Це було складно зробити, а зараз це неможливо".

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Ґроссі висловив готовність особисто очолити делегацію регулятора на Запорізьку атомну електростанцію.

Перед цим у Запорізькій ОВА попередили про евакуацію 400 тисяч осіб у разі НС на ЗАЕС.