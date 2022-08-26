Приезд миссии МАГАТЭ ожидается на следующей неделе, россияне хотят этому помешать, — Зеркаль

Ранее РФ согласилась, чтобы миссия проехала к ЗАЭС через территорию Украины. Теперь силы агрессора искусственно создают преграды для этого, заявили в Минэнерго.

Приезд миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию во временно оккупированном Энергодаре ожидается на следующей неделе. Российская сторона создает искусственные преграды, чтобы представители организации не доехали до объекта. Об этом в эфире "Радио НВ" сообщила советница министра энергетики Украины, экс-заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль.

По словам представительницы компании, на следующей неделе ожидается визит миссии МАГАТЭ на АЭС и именно поэтому российские войска устраивают провокации на объекте.

Зеркаль добавила, что на данный момент решается, по какому маршруту поедет миссия. Несмотря на то, что российская сторона согласилась на проезд представителей МАГАТЭ через территорию Украины, силы государства-агрессора "искусственно создают все условия, чтобы миссия не доехала до объекта", учитывая ситуацию на станции.

Если миссии удастся добраться до Запорожской АЭС, она проведет проверку объекта и предпримет шаги для того, чтобы обезопасить Европу от возможной катастрофы, заявила советника главы Минэнерго.

Отвечая на вопрос ведущего программы о том, смогут ли оккупанты подключить станцию к своей энергосистеме через временно оккупированный Крым или Мариуполь, Зеркаль ответила: "Нет, не смогут. На данный момент это физически невозможно. Это было сложно сделать, а сейчас это невозможно".

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси выразил готовность лично возглавить делегацию регулятора на Запорожскую атомную электростанцию.

Перед этим в Запорожской ОВА предупредили об эвакуации 400 тысяч человек в случае ЧП на ЗАЭС.