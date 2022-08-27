МАГАТЭ сформировало группу для поездки на Запорожскую АЭС, – The New York Times

По информации журналистов, в состав миссии войдут глава агентства Рафаэль Мариано Гросси и еще 13 экспертов из нейтральных стран.

Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии для визита на Запорожскую АЭС на следующей неделе. Об этом пишет издание The New York Times.

Как сообщается, в состав группы войдут глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси из Аргентины и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. В миссию не входят представители США, Великобритании и других государств, предоставляющих Украине активную военную поддержку.

Несмотря на то, что визит группы ожидается в ближайшие дни, Россия продолжает обстреливать украинскую АЭС. 27 августа госпредприятие "Энергоатом" сообщила об очередных ударах ВС РФ, а также о давлении на украинский персонал атомной электростанции. Это происходит для того, чтобы сотрудники АЭС не стали рассказывать членам миссии о реальном положении дел на атомном объекте.

Как уточняет издание, украинская и российская стороны на протяжении нескольких недель не могли договориться о визите представителей МАГАТЭ на ЗАЭС. В частности, Киев наставил, чтобы миссия ехала через подконтрольные Украине территории.

"Это означает, что инспекторам придется проходить через передовые позиции, где часто происходят обстрелы", – пишут журналисты.

Москва, в свою очередь, заявила, что якобы поддерживает визит представителей МАГАТЭ на атомный объект, вместе с тем отказалась вывести российских военных с территории станции.

Напомним, 26 августа СМИ сообщили, что миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС уже на следующей неделе. Эксперты будут стремиться оценить безопасность станции и решить любые проблемы с безопасностью, возникшие во время обстрелов со стороны российских оккупантов

Как считает советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль, российская сторона создает искусственные преграды, чтобы представители организации не доехали до объекта. Если миссии удастся добраться до Запорожской АЭС, она проведет проверку объекта и предпримет шаги для того, чтобы обезопасить Европу от возможной катастрофы, заявила Зеркаль.