МАГАТЭ приедет на Запорожскую АЭС на следующей недели, — WSJ

Эксперты будут стремиться оценить безопасность станции и решить любые проблемы с безопасностью, возникшие во время обстрелов со стороны российских оккупантов.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии готовы совершить экстренный визит на Запорожскую атомную электростанцию ​​​на следующей неделе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, команда МАГАТЭ может доставить запасные части, устройства радиационного контроля и другие важные материалы на крупнейшую в Европе АЭС на фоне опасений, что боевые действия в этом районе могут повредить линии электропередач и вызвать пожары на АЭС, что может обернуться ядерной катастрофой.

Источник The Wall Street Journal сообщает, что скорее всего миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС в начале следующей недели, хотя окончательные детали все еще обсуждаются.

"Мы ведем активные консультации по поводу предстоящей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Подробности последуют как можно скорее", — сказал представитель МАГАТЭ.

Сотрудник по ядерному надзору корпорации Excel Services Морган Либби, который много лет проработал на станциях в бывшем Советском Союзе, включая Запорожье, заявил, что после Чернобыля это самая важная миссия, которую когда-либо выполняло МАГАТЭ. Он предупредил, что на Запорожской АЭС так много проблем с безопасностью, что делегации могут потребоваться недели, чтобы должным образом решить их.

Миссию МАГАТЭ на электростанцию возглавит глава агентства Рафаэль Гросси. Эксперты будут стремиться оценить безопасность станции и решить любые проблемы с безопасностью, возникшие во время боевых действий.

Напомним, 25 августа Запорожская АЭС была впервые в истории полностью отключена от электроснабжения на фоне непрекращающихся обстрелов ВС РФ.

Запорожская ОВА в ходе последнего совещания проработала несколько сценариев эвакуации мирного населения с подконтрольной и оккупированной территорий на случай радиационной катастрофы на ЗАЭС.