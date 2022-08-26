МАГАТЭ приедет на Запорожскую АЭС на следующей недели, — WSJ
Эксперты будут стремиться оценить безопасность станции и решить любые проблемы с безопасностью, возникшие во время обстрелов со стороны российских оккупантов.
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии готовы совершить экстренный визит на Запорожскую атомную электростанцию на следующей неделе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, команда МАГАТЭ может доставить запасные части, устройства радиационного контроля и другие важные материалы на крупнейшую в Европе АЭС на фоне опасений, что боевые действия в этом районе могут повредить линии электропередач и вызвать пожары на АЭС, что может обернуться ядерной катастрофой.
Источник The Wall Street Journal сообщает, что скорее всего миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС в начале следующей недели, хотя окончательные детали все еще обсуждаются.
"Мы ведем активные консультации по поводу предстоящей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Подробности последуют как можно скорее", — сказал представитель МАГАТЭ.
Сотрудник по ядерному надзору корпорации Excel Services Морган Либби, который много лет проработал на станциях в бывшем Советском Союзе, включая Запорожье, заявил, что после Чернобыля это самая важная миссия, которую когда-либо выполняло МАГАТЭ. Он предупредил, что на Запорожской АЭС так много проблем с безопасностью, что делегации могут потребоваться недели, чтобы должным образом решить их.
Миссию МАГАТЭ на электростанцию возглавит глава агентства Рафаэль Гросси. Эксперты будут стремиться оценить безопасность станции и решить любые проблемы с безопасностью, возникшие во время боевых действий.
Напомним, 25 августа Запорожская АЭС была впервые в истории полностью отключена от электроснабжения на фоне непрекращающихся обстрелов ВС РФ.
Запорожская ОВА в ходе последнего совещания проработала несколько сценариев эвакуации мирного населения с подконтрольной и оккупированной территорий на случай радиационной катастрофы на ЗАЭС.