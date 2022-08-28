"Енергоатом" показав, які території "накриє" радіацією у разі аварії на Запорізькій АЕС

Відповідно до карти вітрів на 29 серпня радіаційна хмара накриє частину півдня України південно-західні регіони РФ.

Державна компанія "Енергоатом" оприлюднила карту, де показано, які території України постраждають від можливої аварії на Запорізькій АЕС. Згідно з картою вітрів на 29 серпня, якщо все ж таки на атомній електростанції трапиться аварія, то радіаційна хмара "накриє" частину півдня України південно-західні регіони Росії, повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

У повідомленні "Енергоатома" йдеться про те, що в разі аварії на одному з енергоблоків Запорізької АЕС радіаційна хмара, як показує карта руху вітрів, рухатиметься у південно-східному напрямку в бік РФ.

Фахівці "Енергоатома" рекомендують населенню на території України, які можуть постраждати від радіації, проводити йодну профілактику та не виходити на вулицю без сильної потреби. Якщо ж аварія таки трапиться, то населенню рекомендується використовувати засоби захисту органів дихання.

У повідомленні енергетичної компанії також рекомендується у разі появи радіаційної хмари провести герметизацію вікон і дверей. Експерти рекомендують відключити кондиціонери та вентилятори, а також закрити будь-які вентиляційні отвори та димарі.

Населенню рекомендують також у разі радіаційної загрози провести герметизацію продуктів харчування, води, документів та одягу й інших цінних речей.

Згідно з повідомленням пресслужби компанії "Енергоатом" від 27 серпня, російські війська продовжать обстріл території Запорізької АЕС. Через періодичні обстріли вже постраждала інфраструктура електростанції та існує високий ризик аварії.

Фокус уже писав про те, що кілька днів тому Запорізьку АЕС вперше в історії відключили від енергомережі та про те, чим це загрожує.

Також Фокус писав про те, що в разі виведення з ладу ЗАЕС Україні загрожують віялові відключення електроенергії.

У той же час, як уже писав Фокус, МАГАТЕ сформувало групу для поїздки на Запорізьку АЕС, до якої входять голова Міжнародного агентства з атомної енергії та ще 13 експертів.