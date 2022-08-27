Зима без атома: чи загрожують українцям віялові відключення електроенергії

В Україні очікується дуже складна зима, про що вже повідомили мери різних українських міст. Експерти вважають, що в разі виведення Запорізької атомної станції із системи віялових відключень електроенергії не уникнути.

"Енергоатом" у період опалювального сезону навряд чи зможе запустити в роботу всі 15 енергоблоків українських атомних станцій. А повне зупинення енергоблоків Запорізької станції може спричинити дефіцит виробництва електроенергії в країні. Про це йдеться в статті Фокусу "Не лише МАГАТЕ. Чи може Україна вирішити питання безпеки Запорізької АЕС".

"Із погляду проходження опалювального сезону — величезна проблема, якщо ЗАЕС буде виведена із системи, то ми станемо не профіцитними, а дефіцитними, і швидко зростатиме витрата вугілля на ТЕСах, а потім газ знадобиться для виробництва електроенергії. Дуже важливо мати резерв із газу на рівні 2,5 млрд куб.", — повідомив народний депутат, ексміністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

На його думку, зима буде дуже складною, і не виключені обмеження в постачанні тепла й електроенергії.

"Уряд має попередити населення. У ЄС уже всіх попереджають. А в нас поки що ні, а треба говорити прямо — може бути низька температура, тому що не буде газу, а якщо увімкнете електрообігрівачі, то полетить мережа, треба готувати людей. Ми боїмося паніки? Паніка почнеться, коли почнуться віялові відключення”, — пояснив Олексій Кучеренко.

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Водночас у липні президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що компанія готова запустити в роботу майбутньої зими всі 15 енергоблоків чотирьох українських АЕС.

Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, вважає, що про роботу всіх 15 блоків АЕС у країні не може бути й мови. "Це неправильно, це вилазить потім великими ремонтами. Минулого року постійно 13 блоків АЕС працювали. А раніше 10-11 енергоблоків. Програми ремонтів перенесли. І зараз є ризик, що блоки можуть раптово йти в ремонт, і тоді можуть бути і відключення, і висока потреба в імпорті електроенергії”, — зазначив у коментарі Фокусу Юрій Корольчук.

Нагадаємо, 30 січня 2022 року вперше в історії енергетики України одночасно запустили всі 15 блоків АЕС.

Як уже писав Фокус, за словами радниці міністра енергетики Лани Зеркаль, візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС запланований на початок вересня.

Раніше Фокус повідомив, що російська армія розташувала свою бронетехніку впритул до п'ятого енергоблоку Запорізької АЕС.