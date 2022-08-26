Не лише МАГАТЕ. Чи може Україна розв'язати питання безпеки Запорізької АЕС

Блоки Запорізької АЕС 25 серпня перебували в аварійному відключенні та були від'єднані від української енергосистеми. І хоча 26 серпня один із блоків ЗАЕС знову запустили, ризики для безпечної роботи цієї станції залишаються.

Запорізька АЕС уже котрий місяць залишається під пильною увагою української влади та міжнародних інстанцій. Останнє аварійне відключення блоків 25 серпня спровокувало чергові побоювання щодо рівня безпеки цієї станції, тому що російські військові продовжують обстріл окупованої в Енергодарі станції, а раптові аварійні відключення можуть спричинити катастрофу, кажуть опитані Фокусом експерти.

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"Вчора станція фактично зупинилася, блоки перейшли в аварійний режим, живилися від генераторів, і ми пам'ятаємо, що в будь-якому разі блоки мають охолоджуватися, інакше — новий Чорнобиль. Тепер потрібне звернення до світу, проблема ЗАЕС сьогодні має стати і проблемою України, і проблемою Європи, потрібно просити активніше МАГАТЕ та інші інституції, щоб вони показали свою дієздатність”, — розповів у коментарі Фокусу народний депутат, ексміністр ЖКГ Олексій Кучеренко. Він упевнений: ситуація із ЗАЕС — це спроба створення Росією війни на енергетичному фронті.

За його словами, ціллю РФ залишається виведення станції з енергосистеми України (що, власне, і сталося 25 серпня і про що писав Фокус).

"Ціль РФ — вивести станцію з балансу енергосистеми України. Вони все роблять, щоб станція працювала на Крим, а не на Україну, і тому вчора була атака на ЛЕП-750, через яку станція працює на українську енергосистему. Там не все так просто технічно, як росіяни собі намалювали, я вам гарантую, що до Криму електроенергія від ЗАЕС не піде”, — каже Олексій Кучеренко.

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Ольга Кошарна, експертка з енергетичних питань, також каже, що РФ хотіла б перепідключити станцію на Крим. Але поки реалізація проєкту окупантів відкладається. "Поки на паузі перепідключення Запорізької АЕС на Крим, адже розбомблено Джанкойську підстанцію, і підірвано опори в Херсонській області", — каже експертка.

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Вона вважає, що приїзд місії МАГАТЕ дуже важливий, і що вже на початку вересня місія все ж таки відвідає атомну станцію в Енергодарі. "Питання, чи надовго ця місія. Місія МАГАТЕ має бути на ЗАЕС на постійній основі. Тільки так вона стабілізує ситуацію", — впевнена Кошарна.

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Ольга Кошарна каже, що найкращим рішенням з метою забезпечення максимальної безпеки було б зупинення всіх шести блоків ЗАЕС — переведення їх у режим "холодного заморожування".

"Я вважаю, що з моменту окупації енергоблоки ЗАЕС потрібно було перевести в режим холодного заморожування, вони в такому режимі безпечніші, ніж коли регулярно є ризик аварійних зупинок. 11 серпня була колегія Держатомрегулювання, на якій прийняли рішення внести зміни до умов експлуатації двох блоків ЗАЕС для переведення їх у режим "холодного заморожування". Водночас член колегії Шендерович наполягав, що такі умови потрібні для всіх шести блоків, але його не послухали. Два блоки — тому, що там поряд з ними підведено російську військову техніку", — пояснила Ольга Кошарна.

За її словами, "Енергоатом" має звіт з безпеки, де розглядаються різні сценарії. "У холодній зупинці, якщо дизель-генератори не спрацювали, то є 27 годин до початку розплавлення активної речовини. Якщо ж блок раптово аварійно зупиняється, то лише 3-6 годин", — зазначає експертка.

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Наразі тривають роботи з відновлення роботи двох енергоблоків ЗАЕС. "26 серпня 2022 року о 14:04 один із зупинених учора енергоблоків ЗАЕС під'єднано до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає", — йдеться у повідомленні "Енергоатому". Тобто переводити в режим холодної зупинки їх поки не збираються. На думку Ольги Кошарної, це пов'язано з тим, що Україна зараз зацікавлена продавати електроенергію, експортувати до країн ЄС, оскільки країна має профіцит виробництва електроенергії.

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Так чи інакше, малоймовірно, що "Енергоатом" у період опалювального сезону зможе запустити у роботу всі 15 енергоблоків українських атомних станцій. А зупинка енергоблоків Запорізької станції потенційно може призвести до дефіциту виробництва електроенергії в країні.

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"З погляду проходження опалювального сезону — величезна проблема, якщо ЗАЕС виведуть із системи, то ми станемо не профіцитними, а дефіцитними, і швидко зростатиме витрата вугілля на ТЕСах, а потім газ знадобиться для виробництва електроенергії. Дуже важливо мати резерв газу на рівні 2,5 млрд куб.", — повідомив Олексій Кучеренко. На його думку, зима буде дуже складною, і цілком ймовірні обмеження у постачанні тепла та електроенергії.

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"Уряд має попередити населення. У ЄС вже всіх попереджають. А в нас поки немає, а треба говорити прямо — може бути низька температура, тому що не буде газу, а якщо увімкнете електрообігрівачі, то полетить мережа, треба готувати людей. Ми боїмося паніки? Паніка почнеться, коли почнуться віялові відключення", — пояснив Олексій Кучеренко.