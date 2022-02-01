"Пілюля" або піар. Навіщо в Україні запустили всі блоки АЕС та які наслідки можуть бути

Опитані Фокусом експерти по-різному відреагували на запуск усіх 15 атомних енергоблоків. За словами Ольги Кошарної, експлуатація на знижених потужностях призведе до зношування обладнання, а Володимир Крупко вважає, що жодних ризиків для енергосистеми України немає.

Національна атомна енергогенерувальна компанія "Енергоатом" повідомила, що 30 січня вперше в історії енергетики України одночасно було запущено всі 15 блоків АЕС. Про це повідомила пресслужба НАЕК.

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Криза в енергетиці – одночасний запуск 15 блоків АЕС

За даними "Енергоатому", вранці 30 січня було підключено до електромережі енергоблок №4 Рівненської АЕС.

"Зауважень до роботи основного обладнання чинних енергоблоків та персоналу АЕС немає, обладнання працює у заданому режимі. Вперше за всю історію атомної енергетики України ДП "НАЕК "Енергоатом" працює усіма 15 енергоблоками одночасно!", — йшлося в повідомленні пресслужби.

1 лютого президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, також заявляв, що вперше в історії України одночасно запущено в роботу всі 15 енергоблоків АЕС.

[ + – ] В Україні одночасно запустили 15 енергоблоків АЕС Фото: пресс-служба Минэнерго

Криза в енергетиці — позиція експертів щодо одночасного запуску 15 блоків АЕС

Керівник (СЕО) Групи постачальників енергоресурсів Tolk Володимир Крупко в коментарі Фокусу позитивно оцінив той факт, що в Україні одночасно працюють 15 енергоблоків АЕС.

За його словами, завантаженість в енергосистемі не свідчить про існування кризи в енергетичній сфері країни. Володимир Крупко зазначив, що протягом останнього тижня на ринку "на добу вперед" в Об'єднаній енергосистемі України було зафіксовано профіцит — близько 30% пропозицій із продажу превалюють над пропозиціями щодо купівлі.

"Тому така завантаженість енергоблоків — просто перевірка можливостей "Енергоатому", він довів, що здатний працювати в такому режимі. Це жодним чином не говорить про якусь кризу наразі в енергосистемі України", — додав СЕО Групи постачальників енергоресурсів Tolk.

Відповідаючи на запитання Фокусу про ймовірність аварійних відключень блоків, Володимир Крупко зазначив, що нічого страшного для енергосистеми країни за такого розвитку подій загалом не станеться.

"У лютому передбачено планове відключення 2-х блоків на ремонт. Тому в такому режимі завантаження вони пропрацюють максимум ще кілька тижнів — до середини лютого. При цьому, судячи з прогнозу, цього місяця очікується помірно тепла погода, відповідно, жодних ризиків для енергосистеми України відключення низки атомних блоків у цій ситуації не матиме", — підсумував керівник Групи постачальників енергоресурсів Tolk.

[ + – ] "Енергоатом" повідомив про одночасний запуск усіх 15 енергоблоків АЕС

Менш позитивний прогноз у спілкуванні з Фокусом озвучила експертка із енергетичних питань Ольга Кошарна. За її словами, інформація про те, що в Україні вперше одночасно запрацювали всі 15 енергоблоків АЕС, є недостовірною.

"28 лютого 2007 року працювали 15 блоків, у 2017 році працювали 15 блоків. Інша справа, що, як і зараз, вони не довантажені… Немає необхідності одночасної роботи 15 енергоблоків. Усе це піар-акція", — наголосила Ольга Кошарна.

Експертка також зазначила, що в Україні нині спостерігається різниця між нічним споживанням та денним піковим — 5-6 ГВт, через що зайву вироблену електроенергію нікуди подіти.

"Якщо раніше були заводи в Запоріжжі чи Миколаєві, які працювали вночі і все це споживали (зайву енергію — ред.), а зараз її нікуди подіти. Більше того, продовжується імпорт (електроенергії — ред.) з Білорусі. І "Укренерго" в разі вітряної погоди вночі змушений обмежувати виробництво на вітрових електростанціях і повинен оплачувати обсяг електроенергії (компенсація за "зеленим" тарифом — ред.), яка не була зроблена. Ситуація абсурдна… Ми імпортуємо з Білорусі від 600 до 900 МВт-год та обмежуємо власні електростанції. "Виходить, що на імпорті електроенергії заробляє приватна компанія, а "Укренерго" зазнає збитків, тому що він обмежує вночі роботу станцій. А в тариф "Укренерго" вкладаємося ми всі — промисловість та населення", — продовжила експертка з енергетичних питань у спілкуванні з Фокусом.

Ольга Кошарна не сумнівається, що Україні пощастило цього опалювального сезону, оскільки держава споживає менше палива в умовах теплої погоди, проте ситуація в енергетиці "не така позитивна". Енергетична експертка також нагадує, що експлуатація енергоблоків АЕС на знижених потужностях призводить до зношування обладнання, і в країні немає резервів для подолання критичних ситуацій. Окрім цього, Ольга Кошарна розповіла, які бувають види аварійних відключень електроенергії.

"Небезпека полягає у збалансуванні енергосистеми, оскільки гарантувати 100%-у роботу ніхто не може — залізо є залізо. Те, що сталося минулого тижня, коли "відвалилися" два блоки … Вони відвалилися на електротехнічній частині. Диспетчер "Укренерго" все вручну розрулював, тому обійшлося без обмеження споживачів (відключення електроенергії — ред.) Існує графік планових відключень, у разі нестачі потужностей, коли відключаються енергоємні промислові підприємства, а потім — населення. А є віялові відключення, коли спрацьовує автоматика. У лютому два атомні блоки мають йти в ремонт, і в березні ще три", — підсумувала експертка з енергетичних питань Ольга Кошарна.

Нагадаємо, 22 грудня "Енергоатом" повідомляв, що дві українські АЕС запрацювали на підвищених потужностях. Абсолютний рекорд було встановлено після того, як Запорізьку АЕС запустили на потужність 6140 МВт.

Наприкінці січня "Енергоатом" попереджав, що за два роки 94% української атомної енергетики перейде на паливо із США.