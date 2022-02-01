Запасів вугілля і газу достатньо, українська економіка стабілізується, — Зеленський (відео)

За словами президента, гривня щодо долара "почувається краще", а план надходження коштів до бюджету в січні був перевиконаний на 7 млрд.

Українська економіка в умовах пандемії та можливого вторгнення армії РФ стабілізується, а запасів газу та вугілля вистачить для проходження опалювального сезону. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 1 лютого.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

Глава держави подякував громадянам за те, що вони не піддаються паніці в умовах можливого нападу російських військ. Як зазначив Володимир Зеленський, національна економіка стабілізується, а у фінансовій системі — "все під контролем".

Під час виступу у Верховній Раді президент також заявив, що план надходження коштів до бюджету в січні 2022 року перевиконано на 7 млрд доларів.

"Гривня на сьогоднішній день, слава Богу, почувається краще. Учора (31 січня — ред.) зміцнилась на 30 копійок. Поступово повертаємося до стабільного та запланованого курсу. Майже тиждень на міжнародних фінансових ринках є позитивна динаміка щодо наших облігацій. Їхні котирування повертаються на колишній рівень — фінансовий світ оцінює майбутнє в Україні з оптимізмом", — продовжив Володимир Зеленський.

Глава держави запевнив, що в Україні достатньо запасів газу та вугілля для проходження опалювального сезону. Виступаючи перед народними депутатами, Володимир Зеленський звернув увагу, що вперше за роки незалежності у країні працюють усі блоки атомних електростанцій.

Крім цього, як заявив президент, золотовалютні резерви знаходяться на рекордному рівні, що дозволяє зміцнювати "економічний імунітет" і захищає національну валюту від різних коливань.

[ + – ] Українська економіка стабілізується за умов можливого вторгнення РФ, — Зеленський

Раніше Фокус у своєму матеріалі розповідав, що українські ТЕС максимально завантажені через холоди. Теплоелектростанції "ДТЕК Енерго", що працюють на вугіллі, збільшили генерацію електроенергії, однак у компанії не можуть прогнозувати, чи очікуються в Україні віялові відключення світла.

Також фінансові аналітики пояснювали Фокусу, чому курс долара в Україні перевищив 29 гривень і з чим пов'язане таке падіння гривні.