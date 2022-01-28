НБУ витратив 1,5 млрд доларів у січні, щоб підтримати гривню, — Шевченко

Незважаючи на рекордний показник курсу долара за останні 7 років, НБУ вдалося накопичити 31 млн доларів і згладити курсові коливання.

Національний банк України витратив у січні 2022 року 1,5 млрд доларів для підтримки курсу гривні, повідомив голова центробанку України Кирило Шевченко.

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За словами голови НБУ, фінансовий ринок України переживає складний період, який багато в чому визначається світовими процесами, зокрема, глобальною інфляцією. Проте існують суто внутрішні причини, які провокують інфляцію в Україні. Серед них стрімке відновлення споживчого попиту, подорожчання сировини, робочої сили, а також погіршення інформаційного клімату на тлі загострень у сфері геополітики.

Незважаючи на всі труднощі, НБУ завершив 2021 рік із позитивним сальдо валютних інтервенцій обсягом 2,4 млрд доларів і зумів накопичити 31 млрд доларів, що дозволило згладжувати надмірні коливання курсу валют.

Завдяки зміцненню гривні вдалося знизити пікові показники інфляції з 11% до 10%, однак, за словами Шевченка, у країні склалася хоч і не критична ситуація, але дуже складна. Щоб пережити кризовий період, НБУ в січні додатково підвищив облікову ставку відразу на 1 процентний пункт і вкотре наголосив на своїй готовності використати монетарний інструментарій для реакції на проінфляційні ризики.

"У нас достатньо резервів для того, щоб продовжувати дотримуватися нашої стратегії валютних інтервенцій і згладжувати коливання. Водночас хочу ще раз наголосити, що Нацбанк не повторюватиме помилок минулого та не намагатиметься утримати фіксований обмінний курс на певному рівні", — зазначив Шевченко.

Раніше Фокус з'ясовував причини стрибка валютного курсу в Україні. У коментарях фахівців було сказано, що напружена геополітична ситуація спровокувала підвищений попит на валюту, який продовжує переважати пропозицію.