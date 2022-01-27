Курс долара вже 29: що відбувається на міжбанку та чому падає гривня

Курс гривні сьогодні пробив психологічну позначку 29 USDUAH на міжбанківському ринку. Експерти розповіли Фокусу, чому падає гривня та хто скуповує валюту.

Підвищений попит на іноземну валюту за не найбільшої пропозиції спровокував 27 січня ривок гривні у бік девальвації. Якщо вранці торги на міжбанку йшли в коридорі 28,8-28,9 USDUAH, то вже до 12:00 максимальний курс долара в Україні досяг 28,9 USDUAH, а за деякими угодами — 29,0-29,03 USDUAH. Втім, до кінця дня ажіотаж стих, а курс з операцій відкотився до рівнів 28,95-28,97USDUAH.

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Максимальний курс долара дістався 29 USDUAH

Як зазначає у коментарі Фокусу директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько, на міжбанку взагалі спостерігається значний дисбаланс між попитом та пропозицією іноземної валюти.

"Напружене інформаційне тло по геополітичній ситуації призвело до суттєвого збільшення попиту на валюту. Водночас, пропозиція стала меншою. Одним з головних джерел додаткового попиту стала активне купівля валюти нерезидентами, які репатріюють прибуток, зокрема вихід з ОВДП. Але, звичайно, попит виріс практично за всіма джерелами: активніше купують валюту фізичні особи, бізнес. Відчутний підвищений попит під купівлю енергоресурсів", — каже Анна Золотько.

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За її словами, НБУ бере активну участь у торгах.

"Причому починаючи з середи його участь значно посилилася. Сьогодні Національний банк захищав рівень 28,80-28,81 USDUAH. А обсяг інтервенцій (пропозиція валюти на ринку з боку Нацбанку — ред.) склав, як мінімум, $230 млн. У першій половині дня четверга НБУ проводив інтервенції в діапазоні 28,97–29,02 USDUAH", — зазначає Анна Золотько.

Експертка наголосила: попит продовжує превалювати над пропозицією за рахунок заявок імпортерів енергоносіїв та нерезидентів, хоча НБУ намагається активно збити попит, пропонуючи валюту на аукціонах "за запитом кращого курсу".

"За даними системи Bloomberg, за перші три дні тижня уклали угод (з купівлі валюти) на $1,3 млрд. Це навіть вище за середні показники тижня. А в середу 26 січня обсяг торгів на Bloomberg перевищив $500 млн. Зараз ринок балансує Національний банк своїми інтенсивними інтервенціями. Саме це стримує зростання котирувань", — пояснює Анна Золотько.

Про позитивний вплив Нацбанку під час підвищеного попиту на валюту говорить і Юрій Крохмаль, керівник служби продажу казначейських продуктів "Банку Авангард".

"Національний банк щодня бере участь у торгах на МВРУ, продаючи валюту та послідовно дотримуючись своєї стратегії згладжування надмірних коливань. Таким чином, курс зростає, але відносно помірними темпами і без паніки — всі охочі можуть купити валюту. Ця стратегія повністю відповідає прийнятій концепції нестабільного курсу — НБУ не "захищає" будь-який обраний рівень курсу, а стабілізує ринок у періоди сильних дисбалансів", — наголошує Крохмаль.

[ + – ] Попит на валюту виріс: одні хочуть купити долар, щоб сплатити за імпорт або накопичити на імпортні операції; інші купують, побоюючись девальвації гривні; треті купують долари для спекуляції Фото: Getty Images

Сильний тиск чинять нерезиденти, які виходять із українських ОВДП. За даними НБУ, на 27 січня обсяг портфеля ОВДП нерезидентів склав 82,68 млрд. грн., тоді як ще 28 грудня 2021 року — 92,57 млрд. грн. Тобто, нерезиденти за один місяць продали паперів на суму 9,89 млрд грн. Юрій Крохмаль зазначає, що останніми тижнями нерезиденти щодня продають ОВДП на 600-700 млн грн. і, відповідно, це конвертується у попит на валюту в межах $20-22 млн.

Анна Золотько каже також, що останнім часом активізувалися спекулятивно налаштовані учасники торгів МВРУ. А з іншого боку, експортери притримують валюту — намагаються мінімізувати продаж свого валютного виторгу: зараз Держказначейство виробляє великі платежі ПДВ-відшкодування, з початку тижня експортерам перерахували близько 10 млрд. грн.

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Аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук також повідомив Фокусу, що з початку року спостерігається зниження обсягів продажу валюти клієнтами при збереженні високого попиту.

Відповідаючи на запитання, чи йдуть певні спекуляції великих банків на ринку, керівник відділу аналітики ДК ForexClub Андрій Шевчишин зазначає, що це також не виключено. Раніше у ЗМІ повідомляли, що нібито Сітібанк впливає на курс, підштовхуючи торги у бік 29 USDUAH (на сьогодні максимальний курс долара майже досяг цієї позначки). Андрій Шевчишин упевнений — вплив Сітібанку пов'язаний з тим, що у нього багато клієнтів-нерезидентів.

"Левова частка нерезидентів працює через Сітібанк, тому ринок стежить за банком, як за індикатором активності та присутності нерезидентів у торгах", — зазначає експерт. Юрій Крохмаль каже, що від послаблення гривні, вочевидь, виграють продавці валюти, але це, швидше, наслідок поточної ситуації на ринку, спричиненої зовнішніми факторами, ніж результат будь-яких спланованих дій одного з гравців.

За словами Шевчишина, банки мають власну валютну позицію та здійснюють спекуляції, однак у більшості випадків вони лише виконують заявки клієнтів: експортно-імпортних компаній, інвесторів та населення.

"Зараз попит іде від багатьох клієнтів, одні хочуть купити долари, щоб сплатити за імпорт або накопичити на імпортні операції; інші купують, побоюючись девальвації гривні; треті купують для спекуляції. Останніх не так вже й багато", — упевнений Андрій Шевчишин.

Деякі експерти впевнені: тренд падіння гривні з часом вдасться змінити трендом укріплення нацвалюти.

"Ринок дуже чутливий до інформаційного фону. Градус напруги рано чи пізно знизиться — тоді знову зросте попит на гривню, відновиться її зміцнення", — упевнений Костянтин Хведчук.

Раніше Фокус повідомляв, що більшість опитаних виданням аналітиків очікує 2022 року девальвацію до середньорічного рівня 27,7-28,2 USDUAH (середньорічний 2021 року — 27,29 USDUAH).