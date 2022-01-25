Чорний лебідь війни, падіння гривні та борги... І все ж макропрогноз 2022 оптимістичний

У 2022 році економіка зростатиме, надто песимістичних очікувань немає — ВВП зросте приблизно на 3%, тоді як споживча інфляція має знизитися до 6–7%.

Економічного дива в Україні не сталося. Пандемійний 2020 рік очікувано приніс країні провал ВВП на 4%, а постпандемійний 2021 рік — зростання, що, за прогнозами НБУ, навряд чи перевищить 3,1%. Деякі прогнози ще стриманіші.

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"Економіка суттєво сповільнилася у другому півріччі 2021 року, тому економічне зростання за результатами року буде суттєво нижчим за прогнози на початку року. За оцінками ICU, у 2021 році ВВП зросте на 2,9%", — коментує Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU. Проте в Кабміні сподіваються на певні рекорди. На думку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у 2021 році зростання ВВП може бути приблизно 4%, а в 2022 році — до 5%.

"Очікуємо, що наступного року зростання ВВП буде до 5% — це теж результат інвестицій. Ми намагаємося розвивати і програму "5-7-9", і нову програму іпотечного кредитування під 7%, також буде утворена Державна фінансово-житлова лізингова компанія, — сказав він. Ці всі речі даватимуть хороший розвиток економіки", — каже очільник уряду.

Помірне зростання: прогноз ВВП від 3,2% до 3,6%

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, ВВП у 2022 році зросте на 3,6%, тоді як уряд заклав у держбюджет показник ВВП на рівні 3,8%. Проте більшість опитаних Фокусом економістів називають скромніші цифри. Наприклад, в Альфа-Банку Україна прогноз щодо ВВП — 3,4%, у компанії "ОТП Капітал" — 3,5%, а в групи ICU — 3,2% (детально у таблиці). Факторів впливу на зростання ВВП є кілька. Один із головних — споживчий попит.

"У 2022 році споживчий попит залишатиметься основним рушієм економіки. Проте його зростання буде помірним", — каже Олексій Блінов, начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Україна.

За умови опти­містичного сценарію гривня у 2022 році знизиться до 28-28,6 грн щодо долара. Однак "чорний лебідь" у вигляді війни з Росією може поглибити рівень девальвації

Також серед чинників впливу — агрогалузь та інвестиції.

"Споживчий попит і доходи домогосподарств, сільське господарство, інвестиційна активність — ключові драйвери економіки України в 2022 році", — пояснює Тарас Кучер, менеджер департаменту з питань інвестиційної діяльності "ОТП Капітал". З хороших новин — очікується відновлення секторів, що постраждали внаслідок пандемії. Також прогнозується збільшення активності банківського кредитування, що стимулюватиме економічне зростання.

Є й інші фактори впливу на майбутній ріст ВВП.

[ + – ] Будівництво підтримають державні програми з розвитку інфраструктури та зростання іпотечного кредитування Фото: Getty Images

"Ми очікуємо збереження посиленого зовнішнього попиту на послуги нашого ІТ-сектора. Будівництво підтримуватиметься державними програмами з розвитку інфраструктури та зростанням іпотечного кредитування, хоча темпи зростання сектора ймовірно сповільняться. Водночас зростання собівартості продукції у переробній промисловості створює труднощі для нарощення виробництва — зростання ціни товарів позначається на скороченні попиту", — каже член правління банку "Південний", директор департаменту корпоративного бізнесу Олександр Матюшенко.

[ + – ] Підсумки 2021 року в економіці Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

На жаль, найгірші очікування у 2022 році — від стану промислового виробництва.

"Промвиробництво, найімовірніше, буде слабким, бо навіть за умов високих ресурсних цін і низької порівняльної бази промислове виробництво цього року виросте десь на 1,4%. Сільське господарство — це наш драйвер економічного зростання в умовах пригніченої інвестиційної активності", — каже Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна.

Окрім сільського господарства, очікується зростання обсягів виробництва підприємств харчової промисловості. А от великим промисловим підприємствам 2022 рік навряд чи принесе гарні новини. Причина — високі ціни на енергоносії, а також не найсприятливіші ціни на товари українського експорту на світових ринках.

"Серед аутсайдерів — виробники, у структурі витрат яких велику частку складає газ, зокрема хіміки", — вважає Гліб Вишлінський, виконавчий директор ­Центру ­економічної стратегії (ЦЕС). Але за умови надто високих цін на газ може бути також негативний вплив на сільське господарство.

"Зараз бачимо високі ціни на газ на європейському ринку, а до них прив’язані ціни на добрива, і є ризик, що фермери можуть не докладати добрив, бо це банально дорого. Таке недоінвестування в землю може вплинути на врожай у 2022 році", — коментує Костянтин Фастовець, голова відділу аналітики ІК Adamant Capital.

[ + – ] Аграрні перспективи. Опитані Фокусом експерти кажуть, що одним із драйверів економіки в 2022 році буде сільське господарство Фото: Getty Images

Пожвавити темпи зростання ВВП можуть зовнішні та внутрішні інвестиції. За прогнозами НБУ, за підсумками 2021 року очікується, що рівень прямих іноземних інвестицій складе $6,5 млрд. У Нац­банку прогнозують, що за результатами 2022 року прямі іноземні інвестиції досягнуть $5,5 млрд.

"Інвестиції стануть вагомим фактором зростання ВВП. Приватний бізнес поступово відновлює свої інвестиційні програми після тривалої паузи", — каже Віталій Ваврищук.

Цінові гойдалки: якою буде споживча інфляція

За підсумками 2021 року НБУ очікує споживчу інфляцію на рівні 9,6%, а у своєму звіті "Оцінка інфляції" за листопад НБУ констатував 10,3% — рівень річної інфляції в Україні. За даними аналітиків Нацбанку, на ціни товарів впливали високі виробничі витрати, передусім на енергію. У 2022 році очікується сповільнення темпів росту цін. Зокрема, за прогнозом МВФ, рівень споживчої інфляції в Україні знизиться до 7,1%.

"Світові центробанки потрохи починають боротися з інфляцією і це допомагатиме й Україні. Серед внутрішніх чинників цьому знов-таки допоможе великий урожай 2021 року. Водночас майже неминучим видається адміністративне підвищення цін на газ, опалення та електроенергію 2022 року", — коментує Гліб Вишлінський. Тобто ризики інфляційного тиску через подорожчання енергоносіїв залишаються.

[ + – ] Прогноз стану економіки України в 2022 році Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

"Основними чинниками сповільнення інфляції будуть зниження цін на товарних ринках та посилення монетарних умов в Україні та світі. Також інфляція у річному вимірі сповільнюватиметься за рахунок високої бази порівняння поточного року", — оптимістично вважає Олександр Матюшенко.

У 2022 році не очікується активного зростання заробітних плат, що також має стримувати інфляцію.

Гривня та борги. Прогноз курсу долара — 28,25 USDUAH

У 2021 році Україна виплатила за державними запозиченнями 591,7 млрд грн (дані Мінфіну на 1 грудня 2021). З них 443,3 млрд грн — за внутрішнім боргом та $5,45 млрд — за зовнішнім. У 2022 році Мінфін продовжуватиме планувати нові запозичення, як через ОВДП, так і через інші інструменти, зокрема єврооблігації.

"Ми очікуємо, що уряду потрібно буде залучити на міжнародних ринках $2,1 млрд. Успішність та вартість цих залучень визначатиме ситуація на міжнародних ринках, геополітична напруга та оцінка кредитоспроможності України", — каже фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків. Головне питання, що має вирішальне значення для залучення нових кредитів, — військова загроза з боку РФ.

[ + – ] План із виплати державного боргу в 2022 році Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

Демків пояснює: за умови деескалації та відведення військ подалі від кордонів України, дохідність українських єврооблігацій має суттєво знизитися.

"Ризик загострення ситуації зберігатиметься роками, що негативно позначатиметься на дохідності єврооблігацій", — каже аналітик. Взагалі перебування російських військ неподалік кордону негативно впливає на попит на українські цінні папери. Ризик вторгнення — один із надважливих, що впливатиме у 2022 році та на можливості Мінфіну із залучення кредитів, і загалом на економіку України.

"Агресивна поведінка Росії може мати наслідки від обмеженого впливу стримування інвестицій в разі просто нагнітання ситуації на кордонах до катастрофічного в разі повноцінної військової агресії різних масштабів", — каже Гліб Вишлінський.

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Але позитивні прогнози теж є. За словами Вишлінського, існує велика ймовірність отримання траншу МВФ в межах stand by навесні. Тарас Кучер вважає, що співпраця з МВФ буде відбуватися і далі, але випуск єврооблігацій в першому кварталі 2022 року є малоймовірним, адже західні інвестори закладають ризики початку військового вторгнення в дохідності єврооблігацій. Та й попит на українські ОВДП з боку нерезидентів навряд чи буде істотним у 2022 році.

Прогноз курсу долара та гривні

Щодо курсу гривні експерти доволі оптимістичні — навіть якщо відбуватиметься девальвація, то навряд чи раптово, адже Нацбанк згладжуватиме коливання. І зрештою навіть реалізація закладеного в держбюджеті сценарію з курсом 28,6 USDUAH не матиме негативних наслідків.

[ + – ] Прогноз курсу долара: більшість аналітиків чекають девальвацію до середньорічного рівня 27,7-28,2 USDUAH Фото: pexels.com

"Нац­банк згладжує коливання і деколи підключає курсову політику до досягнення інфляційних цілей (як цього року), але не ставить собі за мету якось стримувати курс (принаймні зараз не ставить). У 2022 році буде девальваційний тиск на валюту, і тут знову згортання кількісного пом’якшення буде відігравати основну роль, бо це — розширення торгового дефіциту та можливі труднощі із залученням капіталу", — прогнозує Дмитро Боярчук. Більшість аналітиків очікує у 2022 році девальвацію до середньорічного рівня ­27,7-28,2 USDUAH (середньорічний у 2021 році — 27,29 USDUAH).

"Наш базовий прогноз передбачає середньорічний обмінний курс в 2022 році на рівні 28,25 USDUAH", — каже Олексій Блінов.

Стабільні й міцні: банківський сектор у 2022

Банки у 2022 році кредитуватимуть населення та підприємства — такими є очікування опитаних Фокусом експертів. Важливо, що банківський сектор перебуває у стані високого рівня капіталізації, що означатиме за різних сценаріїв розвитку подій доволі високу їх стійкість.

"Банківський сектор перебуває чи не в найкращому стані. Висока прибутковість протягом останніх трьох років дала можливість наростити капітал, рівень якого дозволить без особливих перешкод дотримуватись посилених вимог НБУ до капіталу протягом наступних років. Збереження стійкого структурного профіциту ліквідності дозволяє банкам спокійно виконувати вимоги обов’язкового резервування", — каже Олександр Матюшенко.

[ + – ] Консенсус-прогноз ключових макропоказників на 2022 рік Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

З ним погоджується асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

"Стан — найкращий за всю новітню історію України. Рекордні процентні та комісійні доходи, рекордно низькі відрахування в резерви під очікувані збитки, рекордний чистий прибуток (понад 65 млрд грн за 11 місяців). У цілому сектор достатньо капіталізований. Майже всі банки не мають проблем із ліквідністю", — пояснює експерт.

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У 2022 році розвиватимуться різні програми кредитування бізнесу, також великими є очікування від продовження держпрограми "5-7-9%".

"Обсяги зростатимуть і через вплив державних програм (насамперед "5-7-9%"), і через потребу бізнесу в обігових коштах. Кредити — здебільшого короткострокові, до року, з можливістю пролонгації. Ставки в першій половині року підвищуватимуться внаслідок жорсткішої політики НБУ. Не набагато до поточних рівнів, на 2-3 п. п., але підвищуватимуться", — прогнозує Євген Дубогриз.

На думку Олександра Матюшенка, обсяги кредитування бізнесу в 2022 році збережуться на високому рівні за рахунок привабливих ставок і відновлення економіки після коронакризи.

"Водночас попит на кредити дещо сповільниться з боку аграріїв і металургів на тлі високої прибутковості поточного року та накопичення власних коштів. Опитування підприємств свідчать про збереження високого попиту в секторі торгівлі та посилення попиту на кредити з боку переробної промисловості. Також можна очікувати появи нових партнерських програм між банками та підприємствами", — каже Матюшенко.