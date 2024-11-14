69-річна Вупі Голдберг поскаржилася, що не може піти на пенсію: у чому причина

Акторка заявила, що їй потрібно забезпечувати доньку й онучок, тому вона не може собі дозволити відпочивати.

Оскароносна американська акторка Вупі Голдберг розповіла, що вона із задоволенням би пішла з програми The View на пенсію, але не може собі цього дозволити через важке фінансове становище.

"Якби в мене були всі гроші світу, мене б тут не було, зрозуміло? Так що я працююча людина, розумієте?" — сказала вона.

Скільки зараз їй платять за роботу, невідомо, але 2016 року її зарплата становила від $5 млн до $6 млн на рік. Статки зірки оцінюють у $30 млн.

"Я розумію, що в людей важкі часи. У мене те ж. Я працюю, щоб заробляти на життя. Моїй дитині потрібно годувати сім'ю. Моїй онучці потрібно годувати сім'ю. Я знаю, що там важко", — сказала Голдберг після обговорення другого президентства Дональда Трампа і всіх американців робітничого класу, які проголосували за нього.

Не так давно Вупі обурила продавців продуктів харчування тим, що назвала їх "свинями" через зростання цін у супермаркетах.

"Ваш гаманець худий не тому, що Байден щось зробив. Не тому, що економіка погана. Ваші рахунки за продукти такі, якими вони є, тому, що люди, які володіють продуктами, — свині", — сказала Голдберг.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США Голдберг нагадала про свою обіцянку ніколи не вимовляти його імені, яку вона дала ще 2016 року. За її словами, зараз "нічого не зміниться".

Вупі Голдберг не може вимовляти ім'я Дональда Трампа

Обговорюючи результати виборів зі своїми співведучими, Голдберг висловила своє розчарування тим, що "люди не вийшли" проголосувати за Камалу Гарріс.

Вупі Голдберг є володаркою всіх чотирьох найпрестижніших американських премій. Крім "Оскара", у неї є "Греммі", "Еммі" та "Тоні".

Акторка, яка здобула світову славу, зізнавалася, що в 1980-их роках пристрастилася до наркотиків. Вупі вважала, що зможе впоратися із залежністю, бо не вважала її небезпечною. У той час у Голлівуді до героїну знаменитості ставилися спокійно.

Два роки тому Голдберг звинуватила Меган Маркл у тому, що вона змушує "інших жінок почуватися погано", коли вони "просто намагаються заробити собі на життя".

Нагадаємо, Фокус писав, чому Вупі Голдберг вважала за краще залишатися самотньою.