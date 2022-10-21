Меган у своєму подкасті заявила, що почувалася "повією", працюючи на шоу "Угода чи ні".

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Акторка Вупі Голдберг звинуватила Меган Маркл у тому, що вона змушує "інших жінок почуватися погано", коли вони "просто намагаються заробити собі на життя". Йдеться про нещодавню заяву герцогині Сассекської в її підкасті "Архетипи", де вона розкритикувала шоу "Угода чи ні". Про це пише The Sun.

У шоу Меган на початку своєї кар'єри була однією з дівчат із портфелем, яка брала участь у шоу. Учасники "Угоди чи ні" мали вгадати, у якій із валізок є гроші. Вона отримувала зарплату, медичну страховку, отримала можливість вступити в акторську профспілку, про що вона також згадала в подкасті, але заявила, що в шоу робили ставку лише на зовнішність.

Через це вона почувалася некомфортно та пішла. Щоправда, лише після 34 випусків. Меган заявила, що почувалася "повією", це викликало обурення її колишньої колеги по шоу, яка розповіла, що воно дало їй найвідмінніший старт і всі, включаючи ведучого, були дуже коректні та сповнені поваги.

[ + – ] Вупі Голдберг ракритикувала Меган за її слова про шоу Фото: Скриншот

"Я хочу сказати, що якщо ви це бачите й почуваєтеся саме так, можливо, ви не хочете, щоб інші жінки почувалися погано, тому що вони намагаються заробити на життя", — сказала Вупі.

Акторка засумнівалася, що на шоу була об'єктивізація, бо учасникам передусім хотілося одержати гроші. І вони хотіли вгадати, у якій валізці вони лежать, а не про дівчат, які їх тримали.

Меган у подкасті заявила, що, хоча вона й була вдячна за те, що робота допомогла оплачувати рахунки, вона відчувала, що її цінують лише за "красу, а не за розум".

А ведуча Мегін Келлі, яка брала участь у програмі разом із Голдберг, відреагувала на заяву Маркл зі скептицизмом.

[ + – ] Меган Маркл у шоу "Угода чи ні"

"Смішно думати, що вона не знала, у чому полягатиме її робота, коли вона влаштувалася на шоу, де її місія була в тому, щоб мати гарний вигляд, носити коротку сукню та відкривати валізу. Вона точно знала, у що вплутується на цій роботі, і для неї не було сюрпризом, що вони хотіли, щоб вона мала якнайкращий вигляд під час виконання цієї роботи. Зараз вона намагається нас обдурити. Адже вона явно насолоджувалася. Вона хотіла захоплення, як і зараз", — заявила Келлі.

Нагадаємо, раніше за подкаст Меган критикувала її колишня колега з шоу та зірка "Справжніх домогосподарок Атланти" Клаудія Джордан.

Також герцогиня Сассекська дала інтерв'ю Variety, розповівши про свої стосунки з королевою та знявшись у гламурній фотосесії для обкладинки. Місцем зйомок вибрали дорогий курорт у Монтесіто, де зараз мешкають Меган і Гаррі.