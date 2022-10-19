Меган Маркл з'явилася на обкладинці Variety та дала відверте інтерв'ю

Меган повідомила, що тужить за королевою Єлизаветою, яку вважає "блискучим прикладом" жіночого лідерства.

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Меган Маркл дала відверте інтерв'ю та знялася у фотосесії для Variety. В інтерв'ю вона зазначила, що зараз у жалобі за королевою Єлизаветою, на похорон якої вона все ж таки поїхала, попри те, що ширилися чутки, що цього не станеться.

Зйомки для фотосесії відбувалися на ранчо Сан-Ісідро у Монтесіто, Каліфорнія. Саме в Монтесіто зараз живуть герцоги Сассекські після того, як придбали маєток за 14 мільйонів доларів.

[ + – ] Меган Маркл на обкладинці Variety Фото: Variety

Журналіст зазначає, що Сан-Ісідро – це розкішний курорт із бунгало, захованими на схилі гори з видом на узбережжя Тихого океану. Це захищене місце, де багаті місцеві жителі та гості з Лос-Анджелеса отримують найкращий сервіс.

Не дивно, що саме таке місце було вибрано для зйомок. Журналіст описує Меган як "нудну американську маму". Меган розповідає про те, як вона любить дивитися Jeopardy! і валятися в ліжку з келихом вина.

Вона розповідає, що любить дитячі пісеньки про динозаврів через своїх дітей та обожнює треки Бейонсе.

А на запитання, що вона хоче отримати від життя, Меган сказала: "Радості. Це справді так. Це все, над чим ми можемо працювати для себе, наших друзів, наших дітей, тих, хто довкола нас — це було б так добре. І тоді ми відчуваємо радість".

[ + – ] Меган Маркл для Variety

Меган мала відзначити у класі Variety's Power of Women 2022 року за помітні досягнення жінок у сфері розваг та ЗМІ протягом року. Її мали вшановувати як за благодійну, так і за творчу діяльність, зокрема за подкаст під назвою "Архетипи", але за три тижні до релізу вона полетіла з чоловіком до Великобританії на похорон його бабусі, королеви Єлизавети.

За словами Меган, довге правління королеви було "блискучим прикладом" жіночого лідерства.

"Коли світ оплакував втрату королеви Єлизавети II, було так багато любові та підтримки. Я дуже вдячна за те, що змогла бути поряд з чоловіком, щоб підтримати його, особливо в той момент. Так чудово бачити спадщину, яку його бабуся змогла залишити на багатьох фронтах. Звичайно, з точки зору жіночого лідерства, вона найяскравіший приклад того, як це виглядає. Я відчуваю глибоку подяку за можливість провести з нею час і познайомитися з нею. Це був важкий час, але мій чоловік, завжди оптиміст, сказав: "Тепер вона возз'єдналася зі своїм чоловіком"", — заявила Меган.

Вона зазначила, що дуже пишається знайомством із королевою і почувається щасливою, адже їй вдалося завести "теплі стосунки з матріархом сім'ї".

Але зараз з чоловіком, принцом Гаррі, вони сповнені енергії і натхненні всім тим, чого прагнули.

"Ми також зосереджені на нашому фонді. Велика частина нашої роботи містить в собі благодійний простір", — сказала Меган.

Вона наголосила, що у своєму подкасті "Архетипи" вивчає нюанси у ставленнях до жінок. І, не будучи журналісткою, хоче отримати від них відвертість і чогось навчитися.

[ + – ] Меган Маркл для Variety Фото: Variety

Говорячи про свій проєкт для Netflix, вихід якого було відкладено на невизначений термін, Меган згадує режисера Ліз Гарбус.

"Приємно мати можливість довірити свою історію комусь — досвідченому режисерові, роботою якого я давно захоплююся, — навіть якщо це означає, що це може бути не так, як ми розповіли б. Але ми розповідаємо не для цього. Ми довіряємо нашу історію комусь іншому, а це означає, що вона пройде через їх об'єктив", — каже Меган і зазначає, що принц Гаррі ніколи не працював у сфері шоу-бізнесу, тож йому дуже цікаво.

Говорячи про останній подкаст "Архетипів", Меган заявила, що хвилювалася перед розмовою з Періс Гілтон, і згадала, що, як і вона, не народилася красивою.

На уточнювальне запитання журналіста: "Не виросла гарною?", Меган повідомила, що виросла розумною.

"Я раніше думала про Періс із заздрістю і засудженням — двома найнебезпечнішими речами. Але потім ви чуєте про її травму, її життя і її образ, і я сказала їй: "Мені дуже шкода, що я тебе засуджувала"", — сказала Меган.

Вона зазначила, що Голлівуд дуже змінився з того моменту, як вона була частиною кіноіндустрії. Нагадаємо, у серіалі "Форс-мажори" вона перестала зніматися в 2018 році, коли вже була заручена з принцом.

Але до акторської діяльності вона не повернеться. Проте припускає, що її діти можуть працювати в індустрії розваг, коли виростуть.

Коли ви стаєте батьками, ви щиро хочете, щоб ваші діти знаходили те, що приносить їм повну радість. Але я хочу, щоб вони могли прокласти свій власний шлях. Якщо це індустрія розваг, відмінно. І ще, удачі. Є так багато людей, які будуть говорити про те, що відчинило двері для моїх дітей. Але для цього, як і раніше, потрібні талант і багато мужності. Ми створюємо багатогранних, цікавих, добрих, творчих людей. Ось хто наші діти", — заявила Меган.

[ + – ] Меган Маркл для Variety

А на запитання, чи розуміє вона, що, ставши публічною особою, вона колись сама стане героїнею фільму і її зіграє інша актриса, Меган відповіла, що над цим не замислювалася.

"Це дивно. Ви повинні розділитися. Будь-хто, хто говорить про мене або обирає актора, який гратиме мене, буде карикатурою на мене, створеною для бізнесу, який приносить людям багато грошей. Як тільки ви зможете відокремити це, вам буде набагато простіше сказати: "Добре. Насправді це не має до мене жодного відношення"", — сказала Меган Маркл. І, подумавши, додала, що могла б порадити актрисі, яка її зіграє колись, бути м'якою, грайливою та комічною. І просто зателефонує своєму прототипу, щоб порадитися.

Наприкінці інтерв'ю герцогиня Сассекська розповіла про свій розпорядок дня.

Вони з Гаррі працюють з дому, проводять багато часу зі своїми дітьми та обов'язково снідають разом.

А до Лос-Анджелеса з Монтесіто вони вибираються нечасто, адже до міста їхати понад дві години.

Нагадаємо, раніше королівські експерти припустили, чому принц Вільям та принц Гаррі ніколи не помиряться.