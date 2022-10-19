Меган Маркл появилась на обложке Variety и дала откровенное интервью

Меган сообщила, что скорбит о королеве Елизавете, которую считает "блестящим примером" женского лидерства

Related video

Меган Маркл дала откровенное интервью и снялась в фотосессии для Variety. В интервью она отметила, что сейчас в трауре по королеве Елизавете, на похороны которой она все же поехала, хоть ходили слухи, что этого не произойдет.

Съемки для фотосессии проходили на ранчо Сан-Исидро в Монтесито, Калифорния. Именно в Монтесито сейчас живут герцоги Сассекские, после того, как приобрели имение за 14 миллионов долларов.

[ + – ] Меган Маркл на обложке Variety Фото: Variety

Журналист отмечает, что Сан-Исидро – это роскошный курорт с бунгало, спрятанными на склоне горы с видом на побережье Тихого океана. Это защищенное место, где богатые местные жители и гости из Лос-Анджелеса получают лучший сервис.

Немудрено, что именно такое место было выбрано для съемок. Журналист описывает Меган, как "занудную американскую маму". Меган рассказывает о том, как она любит смотреть Jeopardy! и валяться в постели с бокалом вина.

Она рассказывает, что любит детские песенки о динозаврах из-за своих детей и обожает треки Бейонсе.

А на вопрос, что она хочет получить от жизни, Меган сказала: "Радости. Это действительно так. Это все, над чем мы можем работать для себя, наших друзей, наших детей, тех, кто вокруг нас — это было бы так хорошо. И тогда мы чувствуем радость".

[ + – ] Меган Маркл для Variety

Меган должна была быть отмечена в классе Variety’s Power of Women 2022 года, отмечая заметные достижения женщин в сфере развлечений и СМИ в течение года. Ее должны были чествовать как за благотворительную, так и за творческую деятельность, в том числе за подкаст под названием "Архетипы", но за три недели до релиза она улетела с мужем в Великобританию на похороны его бабушки, королевы Елизаветы.

По словам Меган, долгое правление королевы было "блестящим примером" женского лидерства.

"Когда мир оплакивал потерю королевы Елизаветы II, было так много любви и поддержки. Я очень благодарна за то, что смогла быть рядом с мужем, чтобы поддержать его, особенно в то время. Что так прекрасно, так это видеть наследие, которое его бабушка смогла оставить на многих фронтах. Конечно, с точки зрения женского лидерства, она — самый яркий пример того, как это выглядит. Я чувствую глубокую благодарность за возможность провести с ней время и познакомиться с ней. Это было сложное время, но мой муж, всегда оптимист, сказал: "Теперь она воссоединилась со своим супругом", — заявила Меган.

Она отметила, что очень гордится знакомством с королевой и чувствует себя счастливой, ведь ей удалось завести "теплые отношения с матриархом семьи.

Но сейчас с мужем, принцем Гарри, они полны энергии и воодушевлены всем тем, к чему стремились.

"Мы также сосредоточены на нашем фонде. Большая часть нашей работы включает в себя благотворительное пространство", — сказала Меган.

Она отметила, что в своем подкасте "Архетипы" изучает нюансы в отношениях к женщинам. И, не являясь журналистом, хочет получить от них откровенность и чему-то научиться.

[ + – ] Меган Маркл для Variety Фото: Variety

Говоря о своем проекте для Netflix, выход которого был отложен на неопределенный срок, Меган упоминает режиссера Лиз Гарбус.

"Приятно иметь возможность доверить свою историю кому-то — опытному режиссеру, работой которого я давно восхищаюсь, — даже если это означает, что это может быть не так, как мы бы рассказали. Но мы рассказываем не поэтому. Мы доверяем нашу историю кому-то другому, а это значит, что она пройдет через их объектив", — говорит Меган и отмечает, что принц Гарри никогда не работал в сфере шоу-бизнеса, так что ему очень интересно.

Говоря о последнем подкасте "Архетипов", Меган заявила что волновалась перед беседой с Пэрис Хилтон, и упомянула, что, как и она, не родилась красивой.

На уточняющий вопрос журналиста: "Не выросла красивой?", Меган сообщила, что выросла умной.

"Я раньше думала о Пэрис с завистью и осуждением — двумя самыми опасными вещами. Но затем вы слышите о ее травме, ее жизни и ее образе, и я сказала ей: "Мне очень жаль, что я тебя осуждала", — сказала Меган.

Она отметила, что Голливуд сильно изменился с того момента, как она была частью киноиндустрии. Напомним, в сериале "Форс мажоры" она закончила сниматься в 2018 году, когда уже была помолвлена с принцем.

Но к актерской деятельности она не вернется. Но предполагает, что ее дети могут работать в индустрии развлечений, когда вырастут.

" Когда вы становитесь родителем, вы искренне хотите, чтобы ваши дети находили то, что приносит им полную радость. Но я хочу, чтобы они могли проложить свой собственный путь. Если это индустрия развлечений, отлично. И еще, удачи. Есть так много людей, которые будут говорить о том, что открыло дверь для моих детей. Но для этого по-прежнему нужны талант и много мужества. Мы создаем многогранных, интересных, добрых, творческих людей. Вот кто наши дети", — заявила Меган.

[ + – ] Меган Маркл для Variety

А на вопрос, понимает ли она, что став публичной особой, она когда-то сама станет героиней фильма и ее сыграет другая актриса, Меган ответила, что над этим не задумывалась.

"Это странно. Вы должны разделиться. Любой, кто говорит обо мне или выбирает актера, который будет играть меня, будет карикатурой на меня, созданной для бизнеса, который приносит людям много денег. Как только вы сможете отделить это, вам будет намного проще сказать: "Хорошо. На самом деле это не имеет ко мне никакого отношения", — сказала Меган Маркл. И, подумав, добавила, что могла бы посоветовать актрисе, которая ее сыграет когда-нибудь, быть мягкой, игривой и забавной. И просто позвонит своему прототипу, чтобы посоветоваться.

По конец интервью герцогиня Сассекская рассказала о своем распорядке дня.

Они с Гарри работают из дома, проводят много времени со своими детьми и обязательно завтракают вместе.

А в Лос-Анджелес из Монтесито они выбираются нечасто, ведь до города ехать более двух часов.

Напомним, ранее королевские эксперты предположили, почему принц Уильям и принц Гарри никогда не помирятся.