Стало известно, почему принц Уильям не может простить брата

Megxit и все действия принца Гарри в итоге вывели старшего брата и его семью на первый план, буквально бросив под прицел таблоидов.

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Королевские эксперты считают, что принц Уильям не может простить брата, принца Гарри, потому что его действия, а именно "Мегзит", переезд в США и многочисленные интервью, вывели его семью и детей на "центральную сцену раньше, чем они ожидали", считает эксперт Кэти Николл. Об этом пишет US magazine.

Кэти считает, что это расстроило 40-летнего наследника престола и вызвало напряженность в отношениях с Гарри.

[ + – ] Принц Уильям возмущен тем, как брат подставил его жену и семью Фото: Getty Images

По словам королевского эксперта, принц Уильям вряд ли простит своего брата принца Гарри, потому что его уход из королевской семьи и многочисленные скандалы в итоге привлекли массу ненужного внимания к Кейт Миддлтон и их маленьким детям.

Отношения между герцогом Сассекским и принцем Уэльским обострились после Мегзита, когда принц Гарри и его жена Меган Маркл ушли из королевской семьи, сделали ряд иногда ложных заявлений о "фирме", как называют королевскую семью, и переехали в особняк стоимостью 14 миллионов долларов в Калифорнии.

А теперь Кэти Николл из Vanity Fair заявила, что 40-летний наследник престола принц Уильям "не может простить Гарри", потому что Megxit "вывел Кейт Миддлтон и их молодую семью на мировую арену раньше, чем ожидалось".

"Это оказало огромное влияние на него, на Кэтрин, на их детей", — считает эксперт.

[ + – ] Принцы Гарри и Уильям с женами на похоронах бабушки Фото: Getty Images

"Во многом это было связано с тем, как Гарри решил это сделать, и это Уильям посчитал большим неуважением к семье в общем, к себе, к своей семье, к своей бабушке", — говорит Кэти.

После Мегзита в центре внимания оказались девятилетний принц Джордж, семилетняя принцесса Шарлотта и четырехлетний принц Луи.

Даже Кейт Миддлтон была вынуждена отметить, что хоть она и считает принца Луи своим "малышом", она признает, что он "сейчас уже большой мальчик".

Герцог и герцогиня Сассекские настаивали на том, что их интервью с Опрой Уинфри станет "последним словом" перед их уходом из королевской семьи. Позже они подписали контракты со Spotify, Netflix, и Гарри собирается выпустить книгу мемуаров.

[ + – ] Скандальное интервью Гарри и Меган Опре Уинфри Фото: Скриншот

Разрыв между братьями усугубился, когда принц Гарри и Меган Маркл наговорили про королевскую семью много неприятного, что потом оказалось ложью.

Напомним, ранее оказалось, что проект Гарри и Меган для Netflix откладывают как минимум на год, потому что сериал стоимостью в 100 миллионов долларов оказался противоречащим и даже оскорбительным. После смерти королевы Елизаветы II продюсеры посчитали, что привлекать лишнее внимание не стоит.