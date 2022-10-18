Проект принца Гарри и Меган Маркл для Netflix отложили на год из-за скандальных заявлений "Короны"

Продюсеры были напуганы реакцией общественности на новый сезон сериала "Корона", в котором собирались показать план свержения королевы Елизаветы.

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Проект принца Гарри и Меган Маркл "Муха на стене" для Netflix, стоимостью 100 миллионов долларов отложили на год. Продюсеры напуганы яростной реакцией на "обидную" клевету в сериале "Корона". Об этом пишет Deadline

Сериал подвергся критике со стороны экс-премьер-министра от консерваторов Джона Мейджора, которого должны были показать в пятом сезоне.

В драме, по просочившимся слухам, будет показан вымышленный разговор между ним и принцем Чарльзом об "отстранении" королевы от власти.

Так что документальный сериал, над которым работали Гарри и Меган, и который, по слухам, обошелся в 100 миллионов долларов, решили отложить на год как минимум.

Выход сериала ожидался в декабре, после пятого сезона "Короны". Источник сообщил, что в Netflix, они отреагировали первыми и решили отложить документалку.

[ + – ] Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы Фото: The Crown/Twitter

Решение приостановить документальный проект было принято всего через несколько недель после того, как Сассексы, как сообщается, "разошлись во мнениях" с производственным персоналом по поводу внесения "обширных правок".

Сериал является совместным проектом Netflix и Archewell Productions. И должен был рассказать о их жизни во дворце.

А сериал "Корона", хит Netflix, в новом сезоне должен был рассказать самую скандальную историю королевской семьи до Мегзита – интервью принцессы Дианы в 1995 году, ее проблемы с Чарльзом и их развод.

Принц Чарльз, которого играет Доминик Уэст, является доминирующей фигурой в драме. Показано, как он лоббирует премьер-министра Джона Мейджора в попытке заставить свою мать отречься от престола.

Источник сказал, что возмущение СМИ по поводу неточностей — и отсутствие деликатности при показе сериала так скоро после смерти королевы – "пугает" вещательную компанию.

"Шоу никогда не было сенсационным, но всегда было драмой. Первые годы казалось, что все с удовольствием это терпят. Теперь ситуация изменилась", — заявил источник.

Так, Джемайма Голдсмит близкая подруга покойной принцессы Дианы, которая была консультантом на съемках "Короны", сказала, что ушла и попросила убрать все свидетельства ее работы, когда оказалось, что "сюжетная линия Дианы не обязательно будет рассказана с таким уважением или состраданием", как она надеялась.

"Шоу всегда стремилось максимально точно представить вымышленную версию королевской истории. Но в последнее время, когда все приближается к сегодняшнему дню, становится все труднее соблюдать этот баланс", — заявил еще один источник.

Напомним, сейчас проходят съемки шестого сезона. В нем покажут смерть принцессы Дианы, которую играет актриса Элизабет Дебики в парижском туннеле.