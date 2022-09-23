В Испании возобновили съемки сериала "Корона" после всего одного дня простоя

В Сеть попали кадры с Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы и Руфусом Кампой в роли принца Уильяма

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Оказалось, что съемки нашумевшего сериала "Корона" о королевской семье приостанавливали всего на один день из-за похорон королевы Елизаветы. И они снова возобновились в Испании. Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас в Пальме-де-Майорке снимают шестой, последний сезон сериала. Именно в нем покажут гибель принцессы Дианы в парижском ДТП.

Судя по красному платью, в котором снималась Дебики, сейчас экранизируют события 1997 года. Тогда принцесса Диана посетила боснийскую столицу Сараево.

[ + – ] Элизабет Дебики в роли принцессы Дианы

Без сомнения, съемочная группа "Короны" придерживается строгого графика съемок, чтобы гарантировать, что его шестой и последний сезон будет выпущен Netflix вовремя.

Известно, что в шестом сезоне роль Елизаветы II исполнит британка Имельда Стонтон, звезда "Гарри Поттера", 16-летнему Руфусу Кампе досталась роль принца Уильяма, а вот сыграет принца Гарри, пока неизвестно.

Сцену трагической гибели принцессы Дианы в Париже в августе 1997 года планировалось снять в минувшую пятницу в Барселоне, Испания.

Однако SER Catalunya сообщила, что сцены, посвященные смерти принцессы Дианы в августе 1997 года, снимут позже, из уважения к королеве и ее семье.

Дома в одном из районов Барселоны уже изменили декорациями, чтобы напоминать Париж, также были установлены французские дорожные знаки.

Сообщается, что Netflix разработал план, также названный "Операция Лондонский мост", как и официальный план похорон королевы, чтобы определить, что будет делать продюсерская компания "Короны" в случае ее кончины.

Один из создателей шоу Стивен Долдри говорил, что съемки скорей всего прекратят, в знак уважения. "Она глобальная фигура, и это то, что мы должны делать", — сообщал он. Но, как видно, съемочная группа взяла только однодневный перерыв.

[ + – ] Актеры, которые будут играть принца Уильяма и Кейт Миддлтон Фото: Скриншот

Также будут сняты сцены знакомства принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Повзрослевшего Уильяма сыграет Эд Маквей, а Кейт – Мэг Беллами.

Напомним, после смерти королевы Елизаветы выяснилось, что она смотрела сериал про себя. Это не афишировалось, но монарх была поклонницей сериала "Корона".