Елизавета II оказалась поклонницей сериала "Корона", – Мэтт Смит

Мэтт Смит сыграл принца Филиппа, герцога Эдинбургского, в одном из сезонов "Короны".

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39-летний британский актер и кинорежиссер Мэтт Смит, сыгравший принца Филиппа в молодости в популярном сериале Netflix "Корона", рассказал, что Ее Величество смотрела сагу о жизни королевской семьи на большом проекторе, пишет People.

По словам актера, ему посчастливилось познакомиться с королем Карлом III, а также однажды он встретил принца Гарри.

"Он подошел ко мне и сказал: "Дедушка", потому что смотрел шоу. Я слышал, что королева смотрела его, да, и, по-видимому, она смотрела его на проекторе в воскресенье вечером", – отметил Смит.

Если Ее Величество была поклонницей сериала, то ее покойный супруг, принц Филипп, игнорировал многосерийный фильм.

"Я знаю, что Филипп определенно не смотрел. Однажды мой друг сидел рядом с ним на ужине, и Филипп спросил моего друга, снимал ли он "Корону". Мой друг не выдержал. К концу вечера он сказал: "Филипп, я должен спросить, вы смотрели "Корону"?" И Филипп, очевидно, повернулся к нему и сказал: "Не будь смешным"", – вспоминает актер.

[ + – ] Мэтт Смит в ролди герцога Эдинбургского

Ранее Смит рассказывал, что однажды он также встречался с принцем Уильямом, который дал ему несколько советов по актерскому мастерству:

"Я очень кратко познакомился с Уильямом. Директор по кастингу сказала Уильяму: "Это Мэтт, и он собирается сыграть принца Филиппа." И затем она спросила: "У вас есть какой-нибудь совет для него?" И тогда я подумал: "Боже, я умру". Все, что Уильям сказал, было: "Легенда. Он настоящая легенда"".

"Корону" смотрел и принц Гарри. По его словам, сериал не является точной историей их семьи. Герцог Сассекский назвал показанные события "вымыслом".

"Это слабо основано на правде. Конечно, это не совсем точно. … Это дает вам приблизительное представление о том, какой это образ жизни, какое давление несет долг и служение, которое выше семьи и всего остального, и что может из этого получиться. Мне намного комфортнее смотреть "Корону", чем смотреть истории, написанные о моей семье, моей жене или обо мне", – говорил он телеведущему Джеймсу Кордену в феврале этого года.

[ + – ] Мэтт Смит и Клэр Фой

"Корона" приостановила производство шестого сезона шоу вскоре после смерти королевы из уважения к самому долго правящему монарху в британской истории.

Напомним, команда сериала нашла актеров, которые сыграют юных Кейт Миддлтон и принца Уильяма в шестом, заключительном, сезоне сериала. После смерти королевы популярность проекта выросла на 800%