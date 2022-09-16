Єлизавета II виявилася шанувальницею серіалу "Корона", – Метт Сміт

Метт Сміт зіграв принца Філіпа, герцога Единбурзького, в одному із сезонів "Корони".

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39-річний британський актор і кінорежисер Метт Сміт, який зіграв принца Філіпа в молодості в популярному серіалі Netflix "Корона", розповів, що Її Величність дивилася сагу про життя королівської родини на великому проєкторі, пише People.

За словами актора, йому пощастило познайомитися з королем Карлом III, а також одного разу зустріти принца Гаррі.

"Він підійшов до мене і сказав: "Дідусь", тому що дивився шоу. Я чув, що королева дивилася його, так, і, мабуть, вона дивилася його на проєкторі в неділю ввечері", — зазначив Сміт.

Якщо Її Величність була прихильницею серіалу, її покійний чоловік, принц Філіп, ігнорував багатосерійний фільм.

"Я знаю, що Філіп безперечно не дивився. Одного разу мій друг сидів поряд з ним на вечері, і Філіп запитав мого друга, чи знімав він "Корону". Мій друг не витримав. До кінця вечора він сказав: "Філіп, я повинен запитати, Ви дивилися "Корону"?" І Філіп, очевидно, повернувся до нього і сказав: "Не будь смішним"", — згадує актор.

[ + – ] Метт Сміт у ролі герцога Единбурзького

Раніше Сміт розповідав, що якось він також зустрічався з принцом Вільямом, який дав йому кілька порад з акторської майстерності:

"Я дуже коротко познайомився з Вільямом. Директор по кастингу сказала Вільяму: "Це Метт, і він збирається зіграти принца Філіпа." І потім вона запитала: "У вас є якась порада для нього?" І тоді я подумав: "Боже, я помру". Все, що Вільям сказав, було: "Легенда. Він справжня легенда"".

"Корону" дивився і принц Гаррі. За його словами, серіал не є точною історією їхньої родини. Герцог Сассекський назвав показані події "вигадкою".

"Це слабо засноване на правді. Звичайно, це не зовсім точно. … Це дає вам приблизне уявлення про те, який це спосіб життя, який тиск несе борг і служіння, які вищі за сім'ю і все інше, і що може з цього вийти. Мені набагато комфортніше дивитися "Корону", ніж дивитися історії, написані про мою сім'ю, мою дружину чи про мене", — говорив він телеведучому Джеймсу Кордену в лютому цього року.

[ + – ] Метт Сміт та Клер Фой

"Корона" призупинила виробництво шостого сезону шоу невдовзі після смерті королеви через повагу до монархині в британській історії, яка правила найдовше.

Нагадаємо, команда серіалу знайшла акторів, які зіграють юних Кейт Міддлтон та принца Вільяма у шостому, заключному сезоні серіалу. Після смерті королеви популярність проєкту зросла на 800%