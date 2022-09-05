Стало відомо, хто зіграє Кейт Міддлтон та принца Вільяма у шостому сезоні "Корони" (фото)

Принца Вільяма зіграють одразу два актори.

Пошук акторів на роль принца Вільяма та Кейт Міддлтон у шостому сезоні серіалу "Корона" від Netflix, схоже, увінчався успіхом. У результаті тривалого кастингу команді проєкту вдалося знайти одразу двох людей, які втілять на екрані образ онука королеви та актрису на роль Кетрін, повідомляє Deadline.

16-річний Руфус Кампа зіграє принца Вільяма у 15-річному віці, а 21-річний Ед Маквей — його ж, але старшого.

Кампа з'явиться в епізодах, які розповідають про те, як британська королівська родина впоралася з трагічною смертю матері Вільяма, Діани, принцеси Уельської, яка померла у серпні 1997 року. Попри такий молодий вік, Руфус вже має певний багаж ролей. Він дебютував на професійній сцені Вест-Енду три роки тому, зігравши головну роль у мюзиклі Сью Таунсенд "Таємний щоденник Адріана Моула 13 та 3/4" та виступав у багатьох постановках за межами Вест-Енду.

Сюжетні лінії Маквея включатимуть залицяння Вільяма за Кейт, зокрема те, як вони познайомилися, коли обидва вивчали історію мистецтв в Університеті Сент-Ендрюс у Файфі, Шотландія, у 2001 році.

Ед — випускник Лондонського драматичного центру, який закінчив у 2021 році. Наразі він грає у п'єсі "Табір Зігфріда" в лондонському театрі "Олд Вік". Для ролі принца Вільяма він має низку серйозних переваг. Молодий актор може підступати з таким самим акцентом, як члени королівської родини, він служив в армії, володіє вогнепальною зброєю і вміє кататися на сноуборді. Як відомо, члени монаршого сімейства дуже люблять зимові види спорту.

На роль Кейт затверджено 19-річну Мег Белламі. Для дівчини це буде акторський дебют у серйозному проєкті. Нині вона грає в аматорських спектаклях. Белламі та Кампа пройшли прослуховування у директорів із кастингу після відправки відео, знятих на плівку, після кастингу в соціальних мережах.

Дівчина раніше вже зуміла розважити членів королівської родини. У 2018 році Белламі, відома у Беркширі як Мег Сміт, виконала попурі з мюзиклу "Гамільтон" на гала-концерті, організованому державною школою Wellington College на честь відкриття центру виконавських мистецтв. Сім місцевих шкіл взяли участь у танцювальному, драматичному та музичному концерті перед 900 гостями у центрі Беркшира, графства, де виросла герцогиня Кембриджська. У залі був і двоюрідний брат королеви, герцог Кентський.

Дівчина вже розповіла у соцмережі про свою майбутню роль.

"Ущипніть мене, будь ласка… Я так рада оголосити, що гратиму Кейт Міддлтон у 6-му сезоні серіалу Netflix "Корона". Для мене велика честь приєднатися до найнеймовірнішого акторського складу і знімальної групи, і я прагну віддати належне Кейт", — йдеться у публікації.

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Зйомки фінального сезону "Корони" розпочнуться наприкінці цього року. Він розповість про правління королеви до початку 2000-х та про наслідки смерті Діани.

П'ятий сезон серіалу має вийти на Netflix у листопаді. Імелда Стонтон зіграє королеву Єлизавету, Леслі Менвілл — принцесу Маргарет, Джонатан Прайс — герцога Единбурзького принца Філіпа. У ролі принцеси Діани глядачі побачать австралійську акторку Елізабет Дебікі, а принца Чарльза грає Домінік Вест. До речі, його син Сенан Вест грає Вільяма в останньому епізоді п'ятого сезону.

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон не боїться того, який її покажуть у серіалі "Корона".