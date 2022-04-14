"Вона ідеальна": чому Кейт Міддлтон не боїться, як її покажуть у серіалі "Корона"

Серіал неодноразово критикувався за нібито упереджений показ королівської сім'ї, проте він, як і раніше, залишається популярним.

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Незважаючи на те, що зйомки п'ятого сезону серіалу про життя сім'ї британського монарха "Корона" у розпалі, команда проєкту зайнята пошуками акторів для шостого сезону. Зокрема продюсери Netflix шукають "приголомшливу" акторку, яка могла б зіграти молоду герцогиню Кембриджську в новому сезоні історичної драми, пише The Sun.

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За словами колишнього королівського дворецького Гранта Гаррольда, Кейт не варто турбуватися про те, як її героїня буде показана в серіалі, оскільки за всі роки життя у королівській сім'ї вона показала себе "ідеальною у всьому".

Грант, який працював у принца Чарльза з 2004 по 2011 рік, підкреслив, що в дружини принца Вільяма бездоганна репутація та дуже грамотний піар:

"Зрештою, це піар. Деякі фрагменти історичні, а деякі драматичні — палац завжди прагнув нагадати людям, що це драма. Це буде позитивно. Отже, вони цілком можуть розцінити це як хороший піар. До них буде інтерес, і вона (герцогиня) Кембриджська), ймовірно, зустрінеться віч-на-віч з акторкою, яка грає її, в якийсь момент на заході".

Британський таблоїд зазначає, що боси проєкту "Корона" дуже сподіваються знайти акторку, яка могла б зіграти герцогиню Кембриджську та показати у серіалі розквіт її роману з майбутнім королем Великобританії у стінах Сент-Ендрюського університету.

"Наявність герцогині Кембриджської — це легка перемога для "Корони", оскільки це привабить більше людей", — йдеться у публікації.

У п'ятому сезоні "Корони" автори покажуть розлучення принца Чарльза та принцеси Діани, її легендарне інтерв'ю ВВС, а також торкнуться її загибелі у Парижі у 1991 році. Сини покійної принцеси Уельської категорично виступали проти зйомок, проте не змогли завадити їм. Зазначимо, що подруга Діани відмовилася співпрацювати зі творцями "Корони" через "жахливий" сценарій.

Акторський склад серіалу зазнав змін. Роль королеви Єлизавети виконає зірка "Гаррі Поттера" Імельда Стонтон, а саму Діану тепер грає австралійська акторка Елізабет Дебікі, замінивши Емму Корін.