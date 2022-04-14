"Она идеальна": почему Кейт Миддлтон не боится, как ее покажут в сериале "Корона"

Сериал неоднократно подвергался критике за якобы предвзятый показ королевской семьи, однако он по-прежнему остается популярным.

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Несмотря на то, что съемки пятого сезона сериала о жизни семьи британского монарха "Корона" в самом разгаре, команда проекта вовсю занята поисками актеров для шестого сезона. В частности продюсеры Netflix ищут "потрясающую" актрису, которая могла бы сыграть молодую герцогиню Кембриджскую в новом сезоне исторической драмы, пишет The Sun.

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По словам бывшего королевского дворецкого Гранта Харрольда, Кейт не стоит беспокоиться о том, как ее героиня будет показана в сериале, поскольку за все годы жизни в королевской семье она показала себя "идеальной во всем".

Грант, работавший у принца Чарльза с 2004 по 2011 год, подчеркнул, что у жены принца Уильяма безупречная репутация и очень грамотный пиар:

"В конце концов, это пиар. Некоторые фрагменты исторические, а некоторые драматичные — дворец всегда стремился напомнить людям, что это драма. Это будет положительно. Так что они вполне могут расценить это как хороший пиар. К ним будет интерес, и она (герцогиня Кембриджская), вероятно, встретится лицом к лицу с актрисой, которая играет ее, в какой-то момент на мероприятии"

Британский таблоид отмечает, что боссы проекта "Корона" очень надеются найти актрису, которая могла бы сыграть герцогиню Кембриджскую и показать в сериале расцвет ее романа с будущим королем Великобритании в стенах Сент-Эндрюсского университета.

"Наличие герцогини Кембриджской — это легкая победа для "Короны", так как это привлечет больше людей", – говорится в публикации.

В пятом сезоне "Короны" авторы покажут развод принца Чарльза и принцессы Дианы, ее легендарное интервью ВВС, а также затронут ее гибель в Париже в 1991 году. Сыновья покойной принцессы Уэльской категорически выступали против съемок, однако не смогли им помешать. Отметим, что подруга Дианы отказалась сотрудничать с создателями "Короны" из-за "ужасного" сценария.

Актерский состав сериала претерпел изменения. Роль королевы Елизаветы исполнит звезда "Гарри Поттера" Имельда Стонтон, а саму Диану теперь играет австралийская актриса Элизабет Дебики, заменив Эмму Корин.