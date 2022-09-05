Стало известно, кто сыграет Кейт Миддлтон и принца Уильяма в шестом сезоне "Короны" (фото)

Принца Уильяма сыграют сразу два актера.

Поиск актеров на роль принца Уильяма и Кейт Миддлтон в шестом сезоне сериала "Корона" от Netflix, похоже, увенчался успехом. В результате продолжительного кастинга команде проекта удалось найти сразу двух человек, которые воплотят на экране образ внука королевы, и актрису на роль Кэтрин, сообщает Deadline.

16-летний Руфус Кампа сыграет принца Уильяма в 15-летнем возрасте, а 21-летний Эд Маквей – его же, но более старшего.

Кампа появится в эпизодах, рассказывающих о том, как британская королевская семья справилась с трагической смертью матери Уильяма, Дианы, принцессы Уэльской, скончавшейся в августе 1997 года. Несмотря на столь юный возраст, Руфус уже имеет определенный багаж ролей. Он дебютировал на профессиональной сцене Вест-Энда три года назад, сыграв главную роль в мюзикле Сью Таунсенд "Тайный дневник Адриана Моула 13 и 3/4" и выступал во многих постановках за пределами Вест-Энда.

Сюжетные линии Маквея будут включать ухаживания Уильяма за Кейт, в том числе то, как они познакомились, когда оба изучали историю искусств в Университете Сент-Эндрюс в Файфе, Шотландия, в 2001 году.

Эд – выпускник Лондонского драматического центра, который он закончил в 2021 году. Сейчас он играет в пьесе "Лагерь Зигфрида" в лондонском театре "Олд Вик". Для роли принца Уильяма у него есть ряд серьезных преимуществ. Молодой актер может коворить с таким же акцентом, как члены королевской семьи, он служил в армии, владеет огнестрельным оружием и умеет кататься на сноуборде. Как известно, члены монаршего семейства очень любят зимние виды спорта.

На роль Кейт утверждена 19-летняя Мэг Беллами. Для девушки это будет актерский дебют в серьезном проекте. Сейчас она играет в любительских спектаклях. Беллами и Кампа прошли прослушивание у директоров по кастингу после отправки видео, снятых на пленку, после кастинга в социальных сетях.

Девушка ранее уже сумела резвеселить членов королевской семьи. В 2018 году Беллами, известная в Беркшире как Мэг Смит, исполнила попурри из мюзикла "Гамильтон" на гала-концерте, организованном государственной школой Wellington College в честь открытия центра исполнительских искусств. Семь местных школ приняли участие в танцевальном, драматическом и музыкальном концерте перед 900 гостями в центре Беркшира, графства, где выросла герцогиня Кембриджская. В зале присутствовал и двоюродный брат королевы, герцог Кентский.

Девушка уже рассказала в соцсети о своей грядущей роли.

"Ущипните меня, пожалуйста… Я так рада объявить, что буду играть Кейт Миддлтон в 6-м сезоне сериала Netflix "Корона". Для меня большая честь присоединиться к самому невероятному актерскому составу и съемочной группе, и я буду стремиться воздать должное Кейт", – говорится в публикации.

[ + – ] Мэг Беллами сообщила подписчикам о своей новой роли

Съемки финального сезона "Короны" начнутся в конце этого года. Он расскажет о правлении королевы до начала 2000-х и о последствиях смерти Дианы.

Пятый сезон сериала должен выйти на Netflix в ноябре. Имельда Стонтон сыграет королеву Елизавету, Лесли Мэнвилл – принцессу Маргарет, Джонатан Прайс – герцога Эдинбургского принца Филиппа. В роли принцессы Дианы зрители увидят австралийскую актрису Элизабет Дебики, а принца Чарльза играет Доминик Уэст. Кстати, его сын Сенан Уэст играет Уильяма в последнем эпизоде пятого сезона.

Напомним, почему Кейт Миддлтон не боится того, какой ее покажут в сериале "Корона".