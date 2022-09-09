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Стиль життя Померла королева Великобританії Єлизавета ІІ

Зйомки серіалу "Корона" будуть призупинені через смерть королеви

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Фото: Скріншот | Королева Єлизавета у серіалі "Корона"

Наразі знімався п'ятий сезон картини.

Зйомки серіалу про життя сучасної королівської родини "Корона" будуть призупинені у зв'язку зі смертю королеви Великобританії Єлизавети Другої. Про це пише Deadline.

Творець скандальної картини, британський сценарист Пітер Морган виразив свої співчуття з приводу смерті 96-річного монарха. За його словами, зйомки "Корони" наразі будуть призупинені.

"Це любовний лист до неї (королеви — ред.), і мені поки немає чого додати, тільки мовчання та повага. Я очікую, що ми зупинимо зйомки через повагу", — зазначає 59-річний драматург.

Принцеса Діана в серіалі "Корона"
Принцеса Діана в серіалі "Корона"
Фото: Netflix UK & Ireland/Instagram

Наразі випущено чотири сезону скандальної картини, яка освітлює події з моменту правління дядька Єлизавети, Едуарда Восьмого, який зрікся королівського престолу заради кохання. В останньому сезоні серіалу уже з'явилася принцеса Діана, проте її смертельну ДТП мають показати у 5-му сезоні, зйомки якого якраз активно відбувалися.

Королева Єлизавета у молодості
Королева Єлизавета у молодості

Зазначимо, що у квітні 2021 помер чоловік королеви, принц Філіп. Він не дожив кількох місяців до 100-річного ювілею.

Нагадаємо, у віці 96 років у Балморалі пішла з життя королева Великобританії Єлизавета Друга.

Також Фокус писав про останнє фото живого британського монарха, зроблене за кілька днів до смерті.