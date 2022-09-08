За два дні до смерті: у Мережі показали останнє фото королеви Єлизавети ІІ

Останнім, із ким зустрілася Її Величність, була новообрана прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс.

8 вересня 2022 року в Балморалі (Шотландія) у сімейному замку в оточенні дітей та онуків померла найбільш довгоправлячий монарх Європи Єлизавета II. Інформація про те, що її стан різко погіршився, з'явилася ще вдень, а в Мережі розлетілася інформація про її смерть, яку спростували, однак увечері Букінгемський палац повідомив, що Її Величність померла на 97-му році життя, і тепер королем стане її син, принц Чарльз, якого зватимуть після коронації Карл III.

Королева практично до останніх днів життя продовжувала виконувати свої обов'язки, незважаючи на проблеми зі здоров'ям. 6 вересня вона прийняла у Балморалі відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона і призначила нового главу уряду Ліз Трасс, потиснувши їй руку і доручивши сформувати новий Кабінет міністрів. Аудієнція відбулася у Зеленій вітальні замку, і королева з'явилася перед політиком у дуже домашньому вигляді — сірій кофті, картатій спідниці та світлій блузці. Після розмови з Трас Її Величність залишилася сама в кімнаті. Вона стояла, згорбившись, і спиралася на тростину. Такою її і зняла фотографиня Джейн Барлоу.

[ + – ] Останнє прижиттєве фото її величності Фото: Getty Images

Ця фотографія і стала останньою, зробленою за життя монарха. Відтоді її більше ніхто не бачив на публіці.

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