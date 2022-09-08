За два дня до смерти: в Сети показали последнее фото королевы Елизаветы II

Последним, с кем встретилась Ее Величество, была новоизбранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

8 сентября 2022 года в Балморале (Шотландия) в семейном замке в окружении детей и внуков умерла самый долгоправящий монарх Европы Елизавета II. Информация о том, что ее состояние резко ухудшилось, появилось еще днем, а в Сети разлетелась информация о ее смерти, которую опровергли, однако вечером Букингемский дворец сообщил, что Ее Величество скончалась на 97-м году жизни, и теперь королем станет ее сын, принц Чарльз, которого будут звать после коронации Карл III.

Королева практически до последних дней жизни продолжала исполнять свои обязаности, несмотря на проблемы со здоровьем. 6 сентября она приняла в Балморале отставку премьер-министра Бориса Джонсона и назначила нового главу правительства Лиз Трасс, пожав ей руку и поручив сформировать новый Кабинет министров. Аудиенция состоялась в Зеленой гостиной замка, и королева появилась перед политиком в очень домашнем виде – серой кофте, клетчатой юбке и светлой блузе. После беседы с Трасс Ее Величество осталась одна в комнате. Она стояла, сгорбившись, и опиралась на трость. Такой ее и запечатлела фотограф Джейн Барлоу.

[ + – ] Последнее прижизненное фото ее Величества Фото: Getty Images

Эта фотография и стала последней, сделанной при жизни монарха. С тех пор ее больше никто не видел на публике.

Напомним, как пройдут похороны Елизаветы II.