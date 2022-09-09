Съемки сериала "Корона" будут приостановлены из-за смерти королевы
На данный момент снимался пятый сезон картины.
Съемки сериала о жизни современной королевской семьи "Корона" будут приостановлены в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы Второй. Об этом пишет Deadline.
Создатель скандальной картины, британский сценарист Питер Морган выразил свои соболезнования по поводу смерти 96-летнего монарха. По его словам, съемки "Короны" будут приостановлены.
"Это любовное письмо к ней (королеве — ред.), и мне пока нечего добавить, только молчание и уважение. Я ожидаю, что мы остановим съемки из-за уважения", — отмечает 59-летний драматург.
Уже выпущено четыре сезона скандальной картины, освещающей события с момента правления дяди Елизаветы, короля Эдуарда Восьмого, отрекшегося от престола ради любви. В последнем сезоне сериала уже появилась принцесса Диана, однако ее смертельное ДТП должны показать в 5-м сезоне, съемки которого как раз активно происходили.
Отметим, что в апреле 2021 умер муж королевы, принц Филипп. Он не дожил несколько месяцев до 100-летнего юбилея.
Напомним, в возрасте 96 лет в Балморале ушла из жизни королева Великобритании Елизавета Вторая.
Также Фокус писал о последнем фото живого британского монарха, сделанном за несколько дней до смерти.