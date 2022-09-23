В Іспанії відновили зйомки серіалу "Корона" після всього лиш дня простою
У мережу потрапили кадри з Елізабет Дебікі у ролі принцеси Діани та Руфусом Кампою у ролі принца Вільяма
Виявилося, що зйомки гучного серіалу "Корона" про королівську родину припиняли лише на один день через похорон королеви Єлизавети. І вони знову поновилися в Іспанії. Про це пише Daily Mail.
Нині у Пальмі-де-Майорці знімають шостий, останній сезон серіалу. Саме в ньому покажуть загибель принцеси Діани у паризькій ДТП.
Судячи з червоної сукні, де знімалася Дебікі, зараз екранізують події 1997 року. Тоді принцеса Діана відвідала боснійську столицю Сараєво.
Без сумніву, знімальна група "Корони" дотримується суворого графіка зйомок, щоб гарантувати, що його шостий та останній сезон випустить Netflix вчасно.
Відомо, що у шостому сезоні роль Єлизавети II виконає британка Імельда Стонтон, зірка "Гаррі Поттера", 16-річному Руфусу Кампе дісталася роль принца Вільяма, а ось хто зіграє принца Гаррі, поки невідомо.
Сцену трагічної загибелі принцеси Діани в Парижі в серпні 1997 року планувалося зняти минулої п'ятниці в Барселоні, Іспанія.
Однак SER Catalunya повідомила, що сцени, присвячені смерті принцеси Діани в серпні 1997 року, знімуть пізніше з поваги до королеви та її родини.
Будинки в одному з районів Барселони вже змінили декорації, щоб нагадувати Париж, також встановлено французькі дорожні знаки.
Повідомляється, що Netflix розробив план, також названий "Операція Лондонський міст", як і офіційний план похорону королеви, щоб визначити, що робитиме продюсерська компанія "Корони" у разі її смерті.
Один із творців шоу Стівен Долдрі говорив, що зйомки найімовірніше припинять, на знак поваги. "Вона глобальна фігура, і це те, що ми маємо робити", — повідомляв він. Але, очевидно, знімальна група взяла лише одноденну перерву.
Також знімуть сцени знайомства принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Вільяма, що подорослішав, зіграє Ед Маквей, а Кейт — Мег Белламі.
Нагадаємо, після смерті королеви Єлизавети з’ясувалося, що вона дивилася серіал про себе. Це не афішувалося, але монархиня була шанувальницею серіалу "Корона".