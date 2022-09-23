В Іспанії відновили зйомки серіалу "Корона" після всього лиш дня простою

У мережу потрапили кадри з Елізабет Дебікі у ролі принцеси Діани та Руфусом Кампою у ролі принца Вільяма

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Виявилося, що зйомки гучного серіалу "Корона" про королівську родину припиняли лише на один день через похорон королеви Єлизавети. І вони знову поновилися в Іспанії. Про це пише Daily Mail.

Нині у Пальмі-де-Майорці знімають шостий, останній сезон серіалу. Саме в ньому покажуть загибель принцеси Діани у паризькій ДТП.

Судячи з червоної сукні, де знімалася Дебікі, зараз екранізують події 1997 року. Тоді принцеса Діана відвідала боснійську столицю Сараєво.

[ + – ] Елізабет Дебікі в ролі принцеси Діани

Без сумніву, знімальна група "Корони" дотримується суворого графіка зйомок, щоб гарантувати, що його шостий та останній сезон випустить Netflix вчасно.

Відомо, що у шостому сезоні роль Єлизавети II виконає британка Імельда Стонтон, зірка "Гаррі Поттера", 16-річному Руфусу Кампе дісталася роль принца Вільяма, а ось хто зіграє принца Гаррі, поки невідомо.

Сцену трагічної загибелі принцеси Діани в Парижі в серпні 1997 року планувалося зняти минулої п'ятниці в Барселоні, Іспанія.

Однак SER Catalunya повідомила, що сцени, присвячені смерті принцеси Діани в серпні 1997 року, знімуть пізніше з поваги до королеви та її родини.

Будинки в одному з районів Барселони вже змінили декорації, щоб нагадувати Париж, також встановлено французькі дорожні знаки.

Повідомляється, що Netflix розробив план, також названий "Операція Лондонський міст", як і офіційний план похорону королеви, щоб визначити, що робитиме продюсерська компанія "Корони" у разі її смерті.

Один із творців шоу Стівен Долдрі говорив, що зйомки найімовірніше припинять, на знак поваги. "Вона глобальна фігура, і це те, що ми маємо робити", — повідомляв він. Але, очевидно, знімальна група взяла лише одноденну перерву.

[ + – ] Актори, які гратимуть принца Вільяма та Кейт Міддлтон Фото: Скриншот

Також знімуть сцени знайомства принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Вільяма, що подорослішав, зіграє Ед Маквей, а Кейт — Мег Белламі.

Нагадаємо, після смерті королеви Єлизавети з’ясувалося, що вона дивилася серіал про себе. Це не афішувалося, але монархиня була шанувальницею серіалу "Корона".