Меган в своем подкасте заявила, что чувствовала себя "проституткой", работая на шоу "Сделка или нет"

Related video

Актриса Вупи Голдберг обвинила Меган Маркл в том, что она заставляет "других женщин чувствовать себя плохо", когда они "просто пытаются заработать себе на жизнь". Речь идет о недавнем заявлении герцогини Сассекской в ее подкасте "Архетипы", где она раскритиковала шоу "Сделка, или нет". Об этом пишет The Sun.

В шоу Меган в начале своей карьеры была одной из девушек с портфелем, которая принимала участие в шоу. Участники "Сделки или нет" должны были угадать, в каком из чемоданчиков находятся деньги. Она получала зарплату, медицинскую страховку, получила возможность вступить в актерский профсоюз, о чем она также упомянула в подкасте, но заявила, что в шоу делалась ставка только на внешность.

Из-за чего она чувствовала себя некомфортно и ушла. Правда только после 34 выпусков. Меган заявила, что чувствовала себя "проституткой", что вызвало негодование ее бывшей коллеги по шоу, которая рассказала, что оно дало ей самой отличный старт и все, включая ведущего, были очень корректны и уважительны.

[ + – ] Вупи Голдберг ракритиковала Меган за ее слова о шоу Фото: Скриншот

"Я хочу сказать, что если вы это видите и чувствуете именно так, возможно, вы не хотите, чтобы другие женщины чувствовали себя плохо, потому что, они пытаются заработать на жизнь", — сказала Вупи.

Актриса усомнилась, что на шоу была объективизация, потому что участникам прежде всего хотелось получить деньги. И они хотели угадать, в каком чемоданчике они находятся, а не о девушках, что их держали.

Меган в подкасте заявида, что, хотя она и была благодарна за то, что работа помогла оплачивать счета, она чувствовала, что ее ценят только за "красоту, а не за ум".

А ведущая Мегин Келли, которая участвовала в программе вместе с Голдберг, отреагировала на заявление Маркл со скептицизмом.

[ + – ] Меган Маркл в шоу "Сделка, или нет"

"Смешно думать, что она не знала, в чем будет состоять ее работа, когда она устроилась на шоу, в которой ее миссия была в том, чтобы хорошо выглядеть, носить короткое платье и открывать чемодан. Она точно знала, во что ввязывается на этой работе, и для нее не было сюрпризом, что они хотели, чтобы она выглядела как можно лучше при выполнении этой работы. Сейчас она пытается нас обмануть. Ведь она явно наслаждалась. Она хотела восхищения, как и сейчас", — заявила Келли.

Напомним, ранее за подкаст Меган критиковала ее бывшая коллега по шоу и звезда "Настоящих домохозяек Атланты" Клаудия Джордан.

Также герцогиня Сассекская дала интервью Variety, рассказав о своих отношениях с королевой и снявшись в гламурной фотосессии для обложки. Местом съемок выбрали дорогой курорт в Монтесито, где сейчас живут Меган и Гарри.