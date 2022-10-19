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Бывшая коллега Меган Маркл по телешоу обвинила ее во лжи

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Фото: Getty Images | Меган Маркл до замужества с принцем Гарри

Клаудия Джордан вместе с Меган Маркл участвовали в шоу "Сделка или нет", которое Меган раскритиковала в своем подкасте.

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Меган Маркл выпустила очередной подкаст Archetypes, в котром пообщалась с Пэрис Хилтон и снова сделала ряд скандальных заявлений. Теперь досталось игровому шоу "Сделка или нет" (Deal or No Deal), в котором Меган была одной из девушек с чемоданчиками. Об этом пишет Daily Mail.

Меган Маркл, говоря о своем участии в шоу, заявила, что ее "объективировали" и сделали из нее "бимбо". Бимбо – это сленговое выражение, означающее хорошенькую и сексуальную девушку, которая, однако, не отличается умом.

Меган заявила, что ее "превратили в проститутку", заставили чувствовать себя глупой и ценили только за внешность.

Меган Маркл в шоу Deal or No Deal

"Мне не нравилось, что меня заставляли быть красоткой и только. Тогда мою личность сводили только к типажу "бимбо", — заявила Меган, отметив, что хотела бы, чтоб ее дочь Лилибет ценили за ум, а не за внешность.

Она пожаловалась, что ее и других участниц заставляли подкладывать вату в бюстгальтеры, чтоб грудь выглядела пышнее, использовать накладные ресницы и раздавали ваучера на автозагар.

"У них было очень шаблонное представление о том, как именно мы должны выглядеть. Это было исключительно о нашей красоте", — пожаловалась Меган.

При этом она заявила, что благодарна шоу, потому что у нее в итоге были деньги на оплату счетов, медицинская страховка и возможность вступить в профсоюз. Хоть сейчас Меган Маркл и заявляет, что страдала на шоу, но она появилась в 34 эпизодах, снимаясь с 2006 по 2007 год.

Ее коллега Клаудия Джордан, которая снималась с 2005 по 2009 гг., написала несколько постов в соцсетях, заявив, что Меган Маркл неправа.

Меган Маркл в шоу "Сделка или нет"

Девушек на шоу, по словам Клаудии, выбирали тщательно и не только из-за внешности. Каждая получила от шоу то, что хотела.

"На шоу "Сделка или нет", к нам никогда не относились, как к дурочкам. У нас появилось так много возможностей благодаря этому шоу. Если девушки просто приходили ради денег – они получали чек и не более. Но если вы появляетесь и используете свои моменты, нет никаких ограничений на то, что вы можете сделать с этой возможностью ", — заявила Клаудия.

Сама Клаудия в итоге снялась в шоу "Настоящие домохозяйки Атланты" и построила успешную карьеру в шоу-бизнесе. Куда более успешную, чем сама Меган Маркл, первой крупной ролью которой стала роль в сериале "Форс-мажоры". До этого она появлялась в маленьких ролях в сериалах.

"Это была ступенька по лестнице, по которой я поднималась в течение 25 лет, которая оплатила все мои счета, поставила меня перед 13 миллионами человек за ночь и привела к тому, что я попала в "Ученик знаменитостей", "Ученик знаменитостей всех звезд", кампанию по информированию о раке, гостевой хостинг Extra, попадание в список 100 самых красивых людей журнала People, вела шоу "Мисс Вселенная" и многое другое", — перечислила свои достижения 49-летняя Клаудия.

Клаудия Джордан

Она отметила, что не нападает на Меган, но хочет защитить людей, которые работали над шоу "Сделка, или нет".

"Господь свидетель, я годами защищала эту женщину в средствах массовой информации. И я все еще буду это делать, но я просто не хочу никаких недоразумений по поводу отношений на съемочной площадке "Сделка или нет". И я хочу защитить ведущего Хоуи Мандела, который был добр и уважителен ко всем 26 из нас", — отметила Клаудия.

Скандальные заявления Меган сделала в шестом эпизоде ​​ее подкаста Archetypes для Spotify, в котором она говорила с другими известными женщинами, в том числе со своими подругами Сереной Уильямс, Мэрайей Кэри и Маргарет Чо, где они "расследуют, анализируют и ниспровергают ярлыки, которые пытаются удержать женщин".

Меган и принц Гарри подписали трехлетний контракт с потоковым гигантом на сумму от 15 до 18 миллионов долларов. У них также есть сделка с Netflix на сумму около 100 миллионов долларов, но их противоречивый документальный сериал еще не имеет даты выхода на фоне заявлений, что пара "пытается смягчить" свой контент о королевской семье.

К слову, первый выпуск подкаста Меган Маркл с Сереной Уильямс раскритиковали за занудство. Герцогиня Сассекская слишком много говорила о себе.