Колишня колега Меган Маркл із телешоу звинуватила її в брехні

Клаудія Джордан разом із Меган Маркл брала участь у шоу "Угода чи ні", яке Меган розкритикувала у своєму подкасті.

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Меган Маркл випустила черговий подкаст Archetypes, де поспілкувалася з Періс Гілтон і знову зробила низку скандальних заяв. Тепер дісталося ігровому шоу "Угода чи ні" (Deal or No Deal), у якому Меган була однією з дівчат із валізами. Про це пише Daily Mail.

Меган Маркл, говорячи про свою участь у шоу, заявила, що її "об'єктивували" та зробили з неї "бімбо". Бімбо — це сленговий вираз, що означає гарненьку та сексуальну дівчину, яка, однак, не відрізняється розумом.

Меган заявила, що її "перетворили на повію", змусили почуватися дурною та цінували лише за зовнішність.

[ + – ] Меган Маркл у шоу Deal or No Deal

"Мені не подобалося, що мене змушували бути красунею і тільки. Тоді мою особу зводили лише до типажу "бімбо", — заявила Меган, зазначивши, що хотіла б, щоб її доньку Лілібет цінували за розум, а не за зовнішність.

Вона поскаржилася, що її та інших учасниць змушували підкладати вату в бюстгальтери, щоби груди мали пишніший вигляд, використовувати накладні вії та роздавали ваучери на автозасмагу.

"У них було дуже шаблонне уявлення про те, який саме ми маємо мати вигляд. Це було виключно про нашу красу", — поскаржилася Меган.

Водночас вона заявила, що вдячна шоу, тому що в неї були гроші на оплату рахунків, медичне страхування та можливість вступити в профспілку. Хоч зараз Меган Маркл і заявляє, що страждала на шоу, але вона з'явилася в 34 епізодах, знімаючись із 2006 по 2007 рік.

Її колега Клаудія Джордан, яка знімалася з 2005 по 2009 рр., написала кілька постів у соцмережах, заявивши, що Меган Маркл неправа.

[ + – ] Меган Маркл у шоу "Угода чи ні"

Дівчат на шоу, за словами Клаудії, обирали ретельно та не лише через зовнішність. Кожна одержала від шоу те, що хотіла.

"На шоу "Угода чи ні", до нас ніколи не ставилися, як до дурненьких. У нас з'явилося так багато можливостей завдяки цьому шоу. Якщо дівчата просто приходили заради грошей, вони отримували чек і не більше. Але якщо ви з'являєтеся та використовуєте свої моменти, немає жодних обмежень на те, що ви можете зробити з цією можливістю", — заявила Клаудія.

Сама Клаудія знялася в шоу "Справжні домогосподарки Атланти" й побудувала успішну кар'єру в шоу-бізнесі. Куди успішнішу, ніж сама Меган Маркл, першою великою роллю якої стала роль у серіалі "Форс-мажори". До цього вона з'являлася в маленьких ролях у серіалах.

"Це була сходинка на сходах, якими я піднімалася протягом 25 років, яка сплатила всі мої рахунки, поставила мене перед 13 мільйонами людей за ніч і призвела до того, що я потрапила в "Учень знаменитостей", "Учень знаменитостей усіх зірок", кампанію з інформування про рак, гостьовий хостинг Extra, потрапляння до списку 100 найкрасивіших людей журналу People, вела шоу "Міс Всесвіт" і багато іншого", — перерахувала свої досягнення 49-річна Клаудія.

[ + – ] Клаудія Джордан

Вона зазначила, що не нападає на Меган, але хоче захистити людей, які працювали над шоу "Угода чи ні".

"Бог свідок, я роками захищала цю жінку в засобах масової інформації. І я все ще робитиму це, але я просто не хочу жодних непорозумінь щодо відносин на знімальному майданчику "Угода чи ні". І я хочу захистити ведучого Гові Мандела, який був добрий і ставився до всіх 26 із нас із повагою", — зазначила Клаудія.

Скандальні заяви Меган зробила в шостому епізоді підкасту Archetypes для Spotify, де вона говорила з іншими відомими жінками, у тому числі зі своїми подругами Сереною Вільямс, Мераєю Кері та Маргарет Чо, де вони "розслідують, аналізують і спростують ярлики, які намагаються утримати жінок”.

Меган і принц Гаррі підписали трирічний контракт із потоковим гігантом на суму від 15 до 18 мільйонів доларів. Вони також мають угоду з Netflix на суму близько 100 мільйонів доларів, але їхній суперечливий документальний серіал ще не має дати виходу на тлі заяв, що пара "намагається пом'якшити" свій контент про королівську родину.

До речі, перший випуск подкасту Меган Маркл із Сереною Вільямс розкритикували за занудство. Герцогиня Сассекська надто багато говорила про себе.