Черный лебедь войны, падающая гривна и долги... И все же макропрогноз 2022 оптимистический

В 2022 году экономика будет расти, слишком пессимистических ожиданий нет — ВВП вырастет примерно на 3%, в то время как потребительская инфляция должна снизиться до 6–7%.

Экономического чуда в Украине не произошло. Пандемийный 2020 год ожидаемо принес стране провал ВВП на 4%, а постпандемийный 2021 год – рост, что, по прогнозам НБУ, вряд ли превысит 3,1%. Некоторые прогнозы еще более сдержанны.

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"Экономика существенно замедлилась во втором полугодии 2021 года, поэтому экономический рост по результатам года будет существенно ниже прогнозов в начале года. По оценкам ICU, в 2021 году ВВП вырастет на 2,9%", — комментирует Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU. Однако в Кабмине надеются на некоторые рекорды. По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2021 году рост ВВП может составить около 4%, а в 2022 году — до 5%.

"Ожидаем, что в следующем году рост ВВП будет до 5% — это тоже результат инвестиций. Мы пытаемся развивать и программу "5-7-9", и новую программу ипотечного кредитования под 7%, также будет создана Государственная финансово-жилищная лизинговая компания", — сказал он. Эти все вещи будут давать хорошее развитие экономики", — говорит глава правительства.

Умеренный рост: прогноз по ВВП от 3,2% до 3,6%

По прогнозу Международного валютного фонда, ВВП в 2022 году вырастет на 3,6%, в то время как правительство заложило в госбюджет показатель ВВП на уровне 3,8%. Однако большинство опрошенных Фокусом экономистов называют более скромные цифры. Например, в Альфа-Банке Украина прогноз по ВВП — 3,4%, у компании "ОТП Капитал" — 3,5%, а у группы ICU — 3,2% (подробно в таблице). Факторов влияния на рост ВВП несколько. Один из главных – потребительский спрос.

"В 2022 году потребительский спрос будет оставаться основным двигателем экономики. Однако его рост будет умеренным", — говорит Алексей Блинов, начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина.

При оптимистическом сценарии гривна в 2022 году снизится до 28-28,6 грн. по отношению к доллару. Однако "черный лебедь" посредством войны с Россией может углубить уровень девальвации

Также среди факторов влияния – агроотрасль и инвестиции.

"Потребительский спрос и доходы домохозяйств, сельское хозяйство, инвестиционная активность — ключевые драйверы экономики Украины в 2022 году", — объясняет Тарас Кучер, менеджер департамента по вопросам инвестиционной деятельности "ОТП Капитал". Из хороших новостей — ожидается восстановление пострадавших в результате пандемии секторов. Также прогнозируется увеличение активности банковского кредитования, что будет стимулировать экономический рост.

Есть и другие факторы влияния на грядущий рост ВВП.

[ + – ] Строительство поддержат государственные программы по развитию инфраструктуры и рост ипотечного кредитования Фото: Getty Images

"Мы ожидаем сохранения усиленного внешнего спроса на услуги нашего ИТ-сектора. Строительство будет поддерживаться государственными программами по развитию инфраструктуры и ростом ипотечного кредитования, хотя темпы роста сектора вероятно замедлятся. В то же время рост себестоимости продукции в перерабатывающей промышленности создает трудности для наращивания производства — рост цен на товары сказывается на сокращении спроса", — говорит член правления банка "Южный", директор департамента корпоративного бизнеса Александр Матюшенко.

[ + – ] Итоги 2021 года в экономике Фото: Людмила Лысак (инфографика)

К сожалению, самые плохие ожидания в 2022 году — от состояния промышленного производства.

"Промпроизводство, скорее всего, будет слабым, потому что даже в условиях высоких ресурсных цен и низкой сравнительной базы промышленное производство в этом году вырастет где-то на 1,4%. Сельское хозяйство — это наш драйвер экономического роста в условиях угнетенной инвестиционной активности", — говорит Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина.

Кроме сельского хозяйства ожидается рост объемов производства предприятий пищевой промышленности. А вот крупным промышленным предприятиям 2022 год вряд ли принесет хорошие новости. Причина – высокие цены на энергоносители, а также не самые благоприятные цены на товары украинского экспорта на мировых рынках.

"Среди аутсайдеров — производители, в структуре расходов которых большую долю составляет газ, в том числе химики", — считает Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС). Но при слишком высоких ценах на газ может оказаться также негативное влияние на сельское хозяйство.

"Сейчас видим высокие цены на газ на европейском рынке, а к ним привязаны цены на удобрения, и есть риск, что фермеры могут не покупать удобрения, потому что это банально дорого. Такое недоинвестирование в землю может повлиять на урожай в 2022 году", — комментирует Константин Фастовец, глава отдела аналитики ИК Adamant Capital.

[ + – ] Аграрные перспективы. Опрошенные Фокусом эксперты говорят, что одним из драйверов экономики в 2022 году будет сельское хозяйство Фото: Getty Images

Оживить темпы роста ВВП могут внешние и внутренние инвестиции. По прогнозам НБУ, по итогам 2021 года, ожидается, что уровень прямых иностранных инвестиций составит $6,5 млрд. В Нацбанке прогнозируют, что по результатам 2022 года прямые иностранные инвестиции достигнут $5,5 млрд.

"Инвестиции станут весомым фактором роста ВВП. Частный бизнес постепенно возобновляет свои инвестиционные программы после продолжительной паузы", — говорит Виталий Ваврищук.

Ценовые качели: какой будет потребительская инфляция

По итогам 2021 года, НБУ ожидает потребительскую инфляцию на уровне 9,6%, а в своем отчете "Оценка инфляции" за ноябрь НБУ констатировал 10,3% — уровень годовой инфляции в Украине. По данным аналитиков Нацбанка, на цены товаров влияли высокие производственные издержки, прежде всего, на энергию. В 2022 году ожидается замедление темпов роста цен. По прогнозу МВФ, уровень потребительской инфляции в Украине снизится до 7,1%.

"Мировые центробанки понемногу начинают бороться с инфляцией и это будет помогать и Украине. Среди внутренних факторов этому опять-таки поможет большой урожай 2021 года. В то же время почти неизбежно кажется административное повышение цен на газ, отопление и электроэнергию в 2022 году", — комментирует Глеб Вышлинский. То есть риски инфляционного давления из-за удорожания энергоносителей остаются.

[ + – ] Прогноз состояния экономики Украины в 2022 году Фото: Людмила Лысак (инфографика)

"Основными факторами замедления инфляции будут снижение цен на товарных рынках и усиление монетарных условий в Украине и мире. Также инфляция в годовом исчислении будет замедляться за счет высокой базы сравнения текущего года", — оптимистично считает Александр Матюшенко.

В 2022 году не ожидается активный рост заработных плат, что также должно сдерживать инфляцию.

Гривна и долги. Прогноз курса доллара — 28,25 USDUAH

В 2021 году Украина выплатила по государственным заимствованиям 591,7 млрд грн (данные Минфина на 1 декабря 2021 года). Из них 443,3 млрд грн – по внутреннему долгу и $5,45 млрд – по внешнему. В 2022 году Минфин будет продолжать планировать новые заимствования, как через ОВГЗ, так и другие инструменты, в частности еврооблигации.

"Мы ожидаем, что правительству нужно будет привлечь на международных рынках $2,1 млрд. Успешность и стоимость этих привлечений будет определять ситуация на международных рынках, геополитическое напряжение и оценка кредитоспособности Украины", — говорит финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. Главный вопрос, имеющий решающее значение для привлечения новых кредитов, – военная угроза со стороны РФ.

[ + – ] План по выплате государственного долга в 2022 году Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Демкив объясняет: при условии деэскалации и отвода войск подальше от границ Украины доходность украинских еврооблигаций должна существенно снизиться.

"Риск обострения ситуации будет сохраняться годами, что будет негативно сказываться на доходности еврооблигаций", — говорит аналитик. Вообще пребывание российских войск недалеко от границы негативно влияет на спрос на украинские ценные бумаги. Риск вторжения — один из важнейших, что будет влиять в 2022 году и на возможности Минфина по привлечению кредитов, и в целом на экономику Украины.

"Агрессивное поведение России может иметь последствия от ограниченного влияния сдерживания инвестиций в случае просто нагнетания ситуации на границах до катастрофической в случае полноценной военной агрессии разных масштабов", — говорит Глеб Вышлинский.

Важно

Хорошо летим. Почему растет курс доллара и какой будет девальвация гривны в 2022 году

Но положительные прогнозы тоже есть. По словам Вышлинского, существует большая вероятность получения транша МВФ в рамках stand by весной. Тарас Кучер считает, что сотрудничество с МВФ будет происходить и дальше, но выпуск еврооблигаций в первом квартале 2022 года маловероятен, ведь западные инвесторы закладывают риски начала военного вторжения в доходности еврооблигаций. И спрос на украинские ОВГЗ со стороны нерезидентов вряд ли будет существенным в 2022 году.

Прогноз курса доллара и гривны

Относительно курса гривны эксперты довольно оптимистичны — даже если будет происходить девальвация, то вряд ли внезапно, ведь Нацбанк сглаживает колебания. И в результате даже реализация заложенного в госбюджете сценария с курсом 28,6 USDUAH не будет иметь негативных последствий.

[ + – ] Прогноз курса доллара: большинство аналитиков ожидает девальвацию к среднегодовому уровню 27,7-28,2 USDUAH Фото: pexels.com

"Нацбанк сглаживает колебания и порой подключает курсовую политику к достижению инфляционных целей (как в этом году), но не ставит своей целью как-то сдерживать курс (по крайней мере, сейчас не ставит). В 2022 году будет девальвационное давление на валюту, и здесь снова свертывание количественного смягчения будет играть основную роль, потому что это — расширение торгового дефицита и возможные трудности с привлечением капитала", — прогнозирует Дмитрий Боярчук. Большинство аналитиков ожидает в 2022 году девальвацию к среднегодовому уровню 27,7-28,2 USDUAH (среднегодовой в 2021 году — 27,29 USDUAH).

"Наш базовый прогноз предполагает среднегодовой обменный курс в 2022 году на уровне 28,25 USDUAH", — говорит Алексей Блинов.

Стабильные и крепкие: банковский сектор в 2022

Банки в 2022 году будут кредитовать население и предприятия — таковы ожидания опрошенных Фокусом экспертов. Важно, что банковский сектор находится в состоянии высокого уровня капитализации, что будет означать при разных сценариях развития событий достаточно высокую их устойчивость.

"Банковский сектор находится едва ли не в лучшем состоянии. Высокая доходность в течение последних трех лет дала возможность нарастить капитал, уровень которого позволит без особых препятствий соблюдать ужесточенные требования НБУ к капиталу в течение следующих лет. Сохранение устойчивого структурного профицита ликвидности позволяет банкам спокойно выполнять требования обязательного резервирование", — говорит Александр Матюшенко.

[ + – ] Консенсус-прогноз ключевых макропоказателей на 2022 год Фото: Людмила Лысак (инфографика)

С ним согласен ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

"Состояние — лучшее за всю новейшую историю Украины. Рекордные процентные и комиссионные доходы, рекордно низкие отчисления в резервы под ожидаемые убытки, рекордная чистая прибыль (более 65 млрд грн за 11 месяцев). В целом сектор достаточно капитализирован. Почти все банки не имеют проблем с ликвидностью", — объясняет эксперт.

Важно

Большой прогноз на 2022: курс гривны, рост цен, ситуация в агросекторе и промышленности

В 2022 году будут развиваться различные программы кредитования бизнеса, также большие ожидания от продолжения госпрограммы "5-7-9%".

"Объемы будут расти и из-за влияния государственных программ (прежде всего "5-7-9%"), и из-за нужды бизнеса в оборотных средствах. Кредиты — в основном краткосрочные, до года, с возможностью пролонгации. Ставки в первой половине года будут повышаться в результате более жесткой политики НБУ. Не намного до текущих уровней, на 2-3 п.п., но будут повышаться", — прогнозирует Евгений Дубогрыз.

По мнению Александра Матюшенко, объемы кредитования бизнеса в 2022 году сохранятся на высоком уровне за счет привлекательных ставок и восстановления экономики после коронакризиса.

"В то же время спрос на кредиты несколько замедлится со стороны аграриев и металлургов на фоне высокой доходности текущего года и накопления собственных средств. Опросы предприятий свидетельствуют о сохранении высокого спроса в секторе торговли и усилении спроса на кредиты со стороны перерабатывающей промышленности. Также можно ожидать появления новых партнерских программ между банками и предприятиями", — говорит Матюшенко.