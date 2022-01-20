Хорошо летим. Почему растет курс доллара и какой будет девальвация гривны в 2022 году

Курс в обменниках может дойти до 29,5 — вплотную к антирекорду 2015 года. Как связаны курс валют, политика и цены на энергоносители, Фокус узнал у экспертов.

В новом 2022 году на валютном рынке Украины вдруг стало жарко. С 1 января официальный курс гривны к доллару с 27,28 USDUAH к 19-му января просел до 28,41 USDUAH. То есть, с начала года гривна девальвировала уже на 4,14%. А по сравнению с ноябрем 2021 года, когда нацвалюта достигла пика укрепления за год — 26,06 USDUAH — девальвация составила 9%.

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Большая распродажа: почему гривна в январе 2022 года падает

Опрошенные Фокусом эксперты объясняют рост курса доллара с сочетанием ряда факторов.

"Девальвационный всплеск в январе — типичное явление, связанное с возобновлением деловой активности после новогодних праздников, — отмечает Виталий Ломакович, советник министра финансов и основатель Growford Institute. — Однако в январе 2022 года сезонные факторы усилили внешние обстоятельства. Ведь сегодня девальвационное давление на валюты развивающихся стран генерирует ожидаемое ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы США в ответ на стремительное ускорение инфляции".

Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU считает, что основное давление на курс гривны оказывает энергетический импорт. Ведь покупка по высокой цене газа и угля требуют все больших объемов иностранной валюты. Также Котович отмечает, что угроза военного вторжения со стороны РФ активизировала выход из украинских облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) нерезидентов, которые покупают валюту во все больших объемах. За прошлую неделю (10-16 января) инвесторы-нерезиденты продали ОВГЗ почти на 3 млрд грн. Это не могло не отразиться на валютном курсе.

[ + – ] Курс доллара растет, потому что рынок остается в заложниках растущего импорта: товарно-продуктового, а также энергетического Фото: НБУ

В целом с начала года вложения нерезидентов в ОВГЗ сократились почти на 6 млрд грн с 92,6 до 86,7 млрд. грн.

"На вторичном рынке ОВГЗ предложение продажи ценных бумаг превышает спрос, что привело к существенному повышению доходности, — комментирует Дмитрий Чурин. — Наиболее показательной ситуация выглядит для долгосрочных ОВГЗ, которые сейчас можно приобрести на вторичном рынке с доходностью 15%. Для сравнения, несколько недель назад они продавались с доходностью около 13%".

Растет и доходность выпускаемых Минфином ОВГЗ (на первичном рынке). Для сравнения, 16 ноября на аукционе Минфина средневзвешенная доходность ОВГЗ в гривне на 6 месяцев составила 10,5%, а на аукционе 18 января – 10,99% годовых, по годовым бумагам ставка 16 ноября была на уровне 11,57%, а сейчас – 11,9% годовых.

Скорее всего, такая тенденция на рынке ОВГЗ сохранится и в ближайшее время. Однако, по мнению Ломаковича, темпы сокращения вложений нерезидентов в ОВГЗ ограничены за счет невысокой ликвидности вторичного рынка облигаций в Украине. То есть, продавать бумаги быстро и без фиксации финансовых потерь затруднительно, что несколько сдерживает процесс (и притормаживает девальвацию).

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По словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, к выходу из ценных бумаг страны подключились локальные инвесторы и бизнес, предпочитающие переждать сложные времена в безопасной гавани. Их, кроме военного фактора, пугает риск конфронтации властей с крупным бизнесом и политическими оппонентами.

Давление на курс гривны также создают импортеры.

"Высокие цены на газ приводят к падению производства, а спрос остается устойчивым. Некоторые импортные товары стали дешевле украинских, и это повышает эффективность и маржинальность импорта", — объясняет Шевчишин.

С другой стороны, экспортеры и граждане доллары продавать не спешат.

"Большой спрос пока не находит достаточного предложения валюты от экспортеров, и дисбаланс на рынке велик при относительно небольших объемах, — комментирует Котович. — Если в декабре клиенты банков продавали в среднем $500 млн в день, то с начала года среднедневной объем продаж упал ниже $350 млн, а покупка превышает этот показатель на $50-100 млн".

В ближайшее время господствовать на рынке будет спрос на валюту.

"Нерезиденты по-прежнему обладают большими мощностями, чтобы усилить ослабление гривны. Мир следит за новостями и ходом переговоров с РФ. Но даже если нерезиденты не будут проявлять большой активности, рынок остается в заложниках растущего импорта, товарно-продуктового, а также энергетического. Состояние запасов газа остается крайне низким и недостаточным для безопасного прохождения отопительного сезона. Энергетики еще не проявляли свою активность, но, учитывая, что необходимо закупить 2 млрд. кубов газа, речь идет перспективе выкупа "Нафтогазом" и газотрейдерами 1,8 млрд. долларов для закупки газа", — перечисляет Шевчишин экономические факторы, играющие против укрепления гривны.

Доллар, гривна и политика: факторы на стороне девальвации

Подогреваемый Москвой мировой энергетический кризис, агрессивная риторика Путина по отношению к Украине и перемещение войск агрессора к границе в конечном счете больно бьют по украинской нацвалюте.

В такой ситуации, чтобы сдерживать падение гривны, для насыщения рынка необходимы интервенции НБУ и активная продажа валюты банками.

"НБУ способен при желании эффективно влиять на динамику обменного курса, — комментирует Виталий Ломакович. — Речь идет не только об объемах валютных интервенций, но и о времени их проведения и курсе. Но если мы наблюдаем стремительную девальвацию в ответ на конъюнктурные факторы, значит, это происходит по доброй воле Нацбанка".

Напомним, НБУ к январю накопил значительные по украинским меркам объемы золотовалютных резервов — $30,9 млрд, что оставляет регулятору "пространство для маневра". То есть, средства для проведения валютных интервенций с целью стабилизировать баланс спроса и предложения на валютном рынке у Нацбанка есть.

По мнению Ломаковича, на валютный рынок также оказывает влияние спекулятивная составляющая. Эксперт указывает, что с 1 декабря 2021 года НБУ увеличил лимиты валютной позиции банков в полтора раза – с 10% до 15% от размера регулятивного капитала.

"Можно не сомневаться, для некоторых банков возможность заработка на смене курса может показаться очень привлекательной!" — восклицает собеседник Фокуса.

Масла в огонь подливает обострение политического противостояния в связи с объявлением подозрения в госизмене Петру Порошенко, пятому президенту Украины, одному из лидеров оппозиции.

Его возвращение в Украину из-за рубежа и начало судебного процесса, за которым внимательно следит Фокус, существенно накаляет ситуацию.

"Однозначно можно утверждать, что противостояние между властью и оппозицией в условиях значительного обострения рисков безопасности не придает уверенности рынку, а значит играет против гривны", — заключает Ломакович. Фактически, внутренние факторы дополнительно усиливают внешний негатив. В интересах государства — поставить политическое противостояние на паузу. Однако, похоже, сейчас ситуация развивается в противоположном направлении.

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Валютный курс в 2022 году: какими будут колебания

Прогноз курса гривны на 2022 год пока строить непросто.

"Поскольку идут распродажи гривны, трудно прогнозировать точку остановки. Но, вероятно, часть покупателей попробует зафиксировать прибыль в зоне 28,6-29 USDUAH, что позволит курсу стабилизироваться, — предполагает Шевчишин. — Однако полную стабилизацию можно будет рассматривать лишь при поступлении позитивных новостей".

Эксперт отмечает, что глобальный тренд на ослабление нацвалюты еще не сломлен.

"Сейчас наступила пауза, после которой возобновится откат в зону 28,6-28,9 USDUAH и, в зависимости от поступающих новостей, дальше", — говорит Шевчишин.

В свою очередь, Дмитрий Чурин, исходя из технического анализа графика курса украинской гривны к доллару, прогнозирует, что девальвация нацвалюты может продолжиться до уровня 29,50 USDUAH в ближайшие два месяца. Таким образом, Украина вплотную приблизится к историческому антирекорду курса гривны к доллару около 30 USDUAH, который зафиксировали в феврале 2015 года на фоне эскалации российской агрессии и истощения золотовалютных резервов НБУ до уровня $5,625 млрд (по состоянию на 1 марта 2015 года).

Валютный курс и евробонды Украины: игра "горячими" бумагами

Евробонды Украины в январе 2022 года также лихорадит. Тарас Котович отмечает, что доходность украинских еврооблигаций взлетела в четверг 13 января, отреагировав на риторику российских властей. Эксперт имеет в виду сообщение Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, о безуспешных переговорах России с США и НАТО и последующее заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Россия может начать военные действия в отношении Украины. Это повлияло на отношение инвесторов к выпущенным ранее еврооблигациям Украины.

"Инвесторы увидели в этих заявлениях риск для своих инвестиций в украинские евробонды и начали из них выходить — в первую очередь, из бумаг с погашением в 2022 году, в результате чего доходности по ним за несколько дней достигли 25%", — рассказывает Котович. То есть, инвесторы опасаются, что в случае начала полномасштабных боевых действий Украина в текущем году не сможет погасить еврооблигации.

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"Еврооблигации — отражение отношения инвесторов к украинскому долгу, а сейчас это токсичные активы, которые идут под нож, — продолжает Андрей Шевчишин. — Покупателей практически нет, приобретать такой опасный актив, но с высокой доходностью, могут лишь спекулянты либо инсайдеры. Но и их пока не видно".

Деэскалация ситуации (снижение риска вторжения, — ред.), по мнению Виталия Ломаковича, должна привести к коррекции ставок, но ужесточение монетарной политики ФРС США и в дальнейшем будет оказывать негативное влияние на доходность украинских (и не только украинских) долговых обязательств.

Экономика и ВВП: плохие сигналы на 2022 год

Сложившаяся в начале года ситуация не пройдет для украинской экономики бесследно. По мнению Виталия Ломаковича, чрезмерная девальвация гривны из-за снижения покупательной способности ограничит потребление, и в итоге окажет негативное влияние на динамику реального ВВП. Напомним, Минэкономики ожидает в 2022 году рост ВВП на уровне 3,6%. Вполне вероятно, что этот прогноз вскоре придется пересматривать.

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Еще один непредвиденный негативный фактор — бегство капитала.

"Девальвация гривны заложена в макропрогнозах. Но столь массовый отток инвестиций – определенно нет. Инфляция поддержит гривневый ВВП, но валютный точно будет ниже", — рассуждает Андрей Шевчишин.

"Эскалация российской агрессии создала напряжение на валютном рынке и рынке долгового капитала, — продолжает Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU. — Появившиеся на прошлой неделе эти новые факторы риска, вероятно, будут побуждать НБУ повысить учетную ставку до 9,5%". А, как известно, высокая учетная ставка, в свою очередь, сдерживает рост экономики.

Так что, вероятно, страну может ожидать очередной сложный год, который запомнится экономическими и политическими потрясениями и снижением уровня жизни.