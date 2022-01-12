7 признаков финансового апокалипсиса. Что ждет украинские рынки в 2022 году

Что ждет украинские рынки в начавшемся 2022 году?

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Вероятнее всего — усиленное повторение негатива прошлых 2020 и 2021 годов, т.к. в Украине ни ОП, ни Кабмин и ни Верховная Рада не смогут отказаться от популизма и хотя бы на короткий период начать контролировать издержки.

А без жесткого контроля издержек нельзя рассчитывать даже на малейший экономический рост. Ну, не может развиваться наша экономика, если, например, размер зарплаты бездарных руководителей госкорпораций в десятки раз опережает производительность труда; когда оплата тарифов естественных монополий идет быстрее финансовых результатов компаний и т.д. и т.п.

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И спорить тут не о чем: ни Зеленский, ни Шмыгаль уже не смогут остановить такое нездоровое функционирование украинской экономики.

во-первых, на наших рынках капитала и далее будут обращаться ценные бумаги со слабым обеспечением и очевидной тягой к рискам, а индексы национальных фондовых бирж будут продолжать идти вниз;

на наших рынках капитала и далее будут обращаться ценные бумаги со слабым обеспечением и очевидной тягой к рискам, а индексы национальных фондовых бирж будут продолжать идти вниз; во-вторых, ситуацию усугубит демографический кризис — провал рождаемости в 90-е годы совпал с высокой смертностью от коронавируса сегодня;

ситуацию усугубит демографический кризис — провал рождаемости в 90-е годы совпал с высокой смертностью от коронавируса сегодня; в-третьих, инфляция в Украине раскалена докрасна, особенно цены на энергоресурсы уже улетели в небеса;

инфляция в Украине раскалена докрасна, особенно цены на энергоресурсы уже улетели в небеса; в-четвертых, запущена цепочка финансового и долгового кризисов, что спровоцирует рост безработицы и вынужденной трудовой эмиграции украинцев;

запущена цепочка финансового и долгового кризисов, что спровоцирует рост безработицы и вынужденной трудовой эмиграции украинцев; в-пятых, саботаж газодобытчиками постановления Кабмина Шмыгаля о регулировании цен на газ для предприятий пищевой промышленности (производящих социально значимые продукты питания), в ближайшее время приведет к росту цен на хлеб, масло, молоко и возможному их исчезновению с полок магазинов и супермаркетов, а это – голодные бунты и новые протесты терпеливых граждан;

саботаж газодобытчиками постановления Кабмина Шмыгаля о регулировании цен на газ для предприятий пищевой промышленности (производящих социально значимые продукты питания), в ближайшее время приведет к росту цен на хлеб, масло, молоко и возможному их исчезновению с полок магазинов и супермаркетов, а это – голодные бунты и новые протесты терпеливых граждан; в-шестых, подорожает автомобильное топливо (ожидается, что подорожание начнется уже этой зимой, но его полноценное наступление произойдет весной);

подорожает автомобильное топливо (ожидается, что подорожание начнется уже этой зимой, но его полноценное наступление произойдет весной); в-седьмых, у украинских экспортеров зерна, газа, руды, металла, леса и пр., которые одновременно осуществляют поставки на внутренний рынок, "сносит крышу" — им захотелось продать за рубеж побольше и подороже за счет сокращения внутреннего спроса. Поэтому у нас дорожают продукты, топливо, ГСМ, стройматериалы, т.е. погоня экспортеров за "баблом" может плохо закончиться: жадность может оказаться главной причиной новой трагедии по примеру Казахстана.

Наконец, неужели Зеленскому и Шмыгалю невдомек, как можно им не замечать, что под шумок в Украине создаются условия, чтобы в начавшемся 2022 году хитрые и циничные дельцы активизировали выкуп сильно подешевевших украинских активов (земли и недр)?!

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