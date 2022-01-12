7 ознак фінансового апокаліпсису. Що чекає на українські ринки в 2022 році

Що чекає українські ринки в 2022 році, що почався?

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Найімовірніше — посилене повторення негативу минулих 2020 та 2021 років, оскільки в Україні ні ОП, ні Кабмін, ні Верховна Рада не зможуть відмовитись від популізму і хоча б на короткий період почати контролювати витрати.

А без жорсткого контролю витрат не можна розраховувати навіть на найменше економічне зростання. Ну, не може розвиватися наша економіка, якщо, наприклад, розмір зарплати бездарних керівників держкорпорацій у десятки разів випереджає продуктивність праці; коли оплата тарифів природних монополій йде швидше за фінансові результати компаній і т. д. і т. п.

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І сперечатися тут нема про що: ні Зеленський, ні Шмигаль уже не зможуть зупинити таке нездорове функціонування української економіки.

по-перше, на наших ринках капіталу й надалі будуть використовуватися цінні папери зі слабким забезпеченням та очевидним потягом до ризиків, а індекси національних фондових бірж продовжуватимуть іти вниз;

на наших ринках капіталу й надалі будуть використовуватися цінні папери зі слабким забезпеченням та очевидним потягом до ризиків, а індекси національних фондових бірж продовжуватимуть іти вниз; по-друге, ситуацію посилить демографічна криза — провал народжуваності в 90-ті роки збігся з високою смертністю від коронавірусу сьогодні;

ситуацію посилить демографічна криза — провал народжуваності в 90-ті роки збігся з високою смертністю від коронавірусу сьогодні; по-третє, інфляція в Україні розпечена до червона, особливо ціни на енергоресурси вже злетіли в небо;

інфляція в Україні розпечена до червона, особливо ціни на енергоресурси вже злетіли в небо; по-четверте, запущено ланцюжок фінансової та боргової криз, що спровокує зростання безробіття та вимушеної трудової еміграції українців;

запущено ланцюжок фінансової та боргової криз, що спровокує зростання безробіття та вимушеної трудової еміграції українців; по-п'яте, саботаж газодобувниками постанови Кабміну Шмигаля про регулювання цін на газ для підприємств харчової промисловості (що виробляють соціально значущі продукти харчування), найближчим часом призведе до зростання цін на хліб, олію, молоко та можливе їх зникнення з полиць магазинів і супермаркетів, а це — голодні бунти та нові протести громадян, котрі терплять;

саботаж газодобувниками постанови Кабміну Шмигаля про регулювання цін на газ для підприємств харчової промисловості (що виробляють соціально значущі продукти харчування), найближчим часом призведе до зростання цін на хліб, олію, молоко та можливе їх зникнення з полиць магазинів і супермаркетів, а це — голодні бунти та нові протести громадян, котрі терплять; по-шосте, подорожчає автомобільне паливо (очікується, що подорожчання розпочнеться вже цієї зими, але його повноцінне настання відбудеться навесні);

подорожчає автомобільне паливо (очікується, що подорожчання розпочнеться вже цієї зими, але його повноцінне настання відбудеться навесні); по-сьоме, в українських експортерів зерна, газу, руди, металу, лісу тощо, які одночасно здійснюють постачання на внутрішній ринок, "зносить дах" — їм захотілося продати за кордон більше і дорожче за рахунок скорочення внутрішнього попиту. Тому в нас дорожчають продукти, паливо, ПММ, будматеріали, тобто гонитва експортерів за "баблом" може погано закінчитися: жадібність може стати головною причиною нової трагедії за прикладом Казахстану.

Нарешті, невже Зеленському та Шмигалю невтямки, як можна їм не помічати, що під шумок в Україні створюються умови, щоб у 2022 році хитрі й цинічні ділки активізували викуп українських активів (землі та надр), що сильно подешевшали?!

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