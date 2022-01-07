Чи чекати нового банкопаду? Що буде з українськими банками у 2022 році

Яка ситуація у банківському секторі на початку 2022 року, скільки коштуватимуть кредити, і чи варто очікувати у 2022 році приватизації державних банків, Читайте про це в ексклюзивній колонці для Фокусу фінансового аналітика, асоційованого експерта Case Україна Євгена Дубогриза.

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Стан банківського сектору зараз — найкращий за всю нову історію України. Ми спостерігаємо рекордні відсоткові та комісійні доходи, рекордно низькі відрахування до резервів під очікувані збитки, рекордний чистий дохід — понад 65 млрд грн за 11 місяців 2021 року.

Загалом банківський сектор зараз досить капіталізований. У 43 банків з 70 діючих достатність регулятивного та основного капіталу вдвічі вища за мінімально необхідний рівень (10% і 7% відповідно). Майже всі банки не мають проблем з ліквідністю, вони здатні витримати значний відтік коштів протягом 30 днів або більше, як того вимагає НБУ.

Разом з тим є кілька банків, які мають підвищені ризики і навіть можуть залишити ринок наступного року саме через недостатність капіталу, або ж вони можуть бути продані.

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Із сегментом державних банків ситуація така: фінансовий стан, загалом, хороший, проблем ні з капіталом, ні з ліквідністю держбанки не мають. ПриватБанк взагалі входить до трійки найефективніших банків країни. Але це лише до перших кризових явищ.

Якщо почнеться хоч невелика криза — підуть вгору ставки, наприклад, три інші, окрім ПриватБанку, державні банки або знову серйозно знизять доходи, або опиняться у збитках (йдеться про Ощадбанк, Укрексімбанк і Укргазбанк, — Ред.).

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Серед причин — кредитний ризик (тобто неповернення кредитів), а також процентний ризик (зменшення вартості ОВДП та інших цінних паперів).

Можливо, держбанкам знову знадобиться докапіталізація. При цьому активності держави у питанні приватизації держбанків навряд варто чекати. Максимум, чого можна очікувати, це входження наступного року IFC (Міжнародна фінансова корпорація) до капіталу Укргазбанку. І це не факт.

Інші банки "активно готуватимуться" і демонструватимуть готовність до продажу без будь-яких реальних кроків: завжди знайдеться сотня причин, чому зараз продати не можна. Хоча держбанки вже фактично готові до приватизації.

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2022 року ринок зростатиме — і обсяги виданих кредитів, і кредитні ставки. Обсяги зростатимуть також і через вплив державних програм (насамперед, "5-7-9"), а ще через потребу бізнесу в оборотних коштах.

Кредити бізнесу видаватимуться, переважно короткострокові, до року, з можливістю пролонгації. Ставки у першій половині року підвищуватимуться внаслідок жорсткішої політики НБУ. Не надто суттєво, на 2-3 в.п., але ставки підростуть.

У другій половині 2022 року динаміка ставок залежатиме від інфляції: якщо інфляція почне наближатися до цільової (5% — ред.), банки також знижуватимуть ставки. Але якщо ні — можливо, буде подальше поступове підвищення кредитних ставок.

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Буде розвиватися у 2022 році і кредитування банками населення. Кредитні ставки, ймовірно, дещо зростуть у першій половині 2022 року. Мені здається, банки просуватимуть "теплі кредити для фізосіб" — на утеплення, на різне енергоефективне обладнання.

Ще, ймовірно, може бути більше активності в "лізингу для фізосіб", хоча тут не лише банки, а скоріше банківські групи. Загалом роздрібний ринок далі зростатиме, переважно за рахунок автокредитів та коротких споживчих кредитів.

Хоча це зростання і не йтиме такими темпами, як у минулі роки: оскільки НБУ посилює вимоги до таких кредитів, з нового року вони "зважуватимуться" з вагою ризику 150%, тобто вимагатимуть більше капіталу.