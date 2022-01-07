Ждать ли нового банкопада? Что будет с украинскими банками в 2022 году

Какова ситуация в банковском секторе в начале 2022 года, сколько будут стоить кредиты, и стоит ли ожидать в 2022 году приватизации государственных банков, Читайте об этом в эксклюзивной колонке для Фокуса финансового аналитика, ассоциированного эксперта Case Украина Евгения Дубогрыза.

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Состояние банковского сектора сейчас — лучшее за всю новейшую историю Украины. Мы наблюдаем рекордные процентные и комиссионные доходы, рекордно низкие отчисления в резервы под ожидаемые убытки, рекордный чистый доход — более 65 млрд грн за 11 месяцев 2021 года.

В целом, банковский сектор сейчас достаточно капитализирован. У 43 банков из 70 действующих достаточность регулятивного и основного капитала вдвое выше минимально необходимого уровня (10% и 7% соответственно). Почти у всех банков нет проблем с ликвидностью, они способны выдержать значительный отток средств в течение 30 дней или больше, как того требует НБУ.

Вместе с тем, есть несколько банков, которые имеют повышенные риски и даже могут покинуть рынок в следующем году как раз из-за недостаточности капитала, либо же они могут быть проданы.

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С сегментом государственных банков ситуация такова: финансовое состояние, в целом, хорошее, проблем ни с капиталом, ни с ликвидностью у госбанков нет. ПриватБанк вообще входит в тройку наиболее эффективных банков страны. Но это лишь до первых кризисных явлений.

Если начнется хоть небольшой кризис – пойдут вверх ставки, например, три другие, кроме ПриватБанка, государственные банки либо вновь серьезно снизят доходы, либо окажутся в убытках (речь об Ощадбанке, Укрэксимбанке и Укргазбанке, — Ред.).

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Среди причин – кредитный риск (т.е. невозврат кредитов), а также процентный риск (уменьшение стоимости ОВГЗ и других ценных бумаг).

Возможно, госбанкам снова понадобится докапитализация. При этом, активности государства в вопросе приватизации госбанков вряд ли стоит ждать. Максимум, чего можно ожидать, это вхождения в следующем году IFC (Международная финансовая корпорация) в капитал Укргазбанка. И то не факт.

Остальные банки будут "активно готовиться" и демонстрировать готовность к продаже без каких-либо реальных шагов: всегда найдется сотня причин, почему сейчас продать нельзя. Хотя госбанки уже фактически готовы к приватизации.

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В 2022 году рынок будет расти – и объемы выданных кредитов, и кредитные ставки. Объемы будут расти также и по причине влияния государственных программ (прежде всего, "5-7-9"), а еще из-за потребности бизнеса в оборотных средствах.

Кредиты бизнесу будут выдавать, в основном, краткосрочные, до года, с возможностью пролонгации. Ставки в первой половине года будут повышаться в результате более жесткой политики НБУ. Не слишком существенно, на 2-3 п.п., но ставки подрастут.

Во второй половине 2022 года динамика ставок будет зависеть от инфляции: если инфляция начнет приближаться к целевой (5% — ред.), банки также будут снижать ставки. Но если нет – возможно, произойдет дальнейшее постепенное повышение кредитных ставок.

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Будет развиваться в 2022 году и кредитование банками населения. Кредитные ставки, вероятно, несколько вырастут в первой половине 2022 года. Мне кажется, банки будут продвигать "теплые кредиты для физлиц" – на утепление, на разное энергоэффективное оборудование.

Еще, вероятно, может быть больше активности в "лизинге для физлиц", хотя здесь не только банки, а, скорее, банковские группы. В целом же розничный рынок будет дальше расти, в основном, за счет автокредитов и коротких потребительских кредитов.

Хотя этот рост и не будет идти такими темпами, как в прошлые годы: поскольку НБУ ужесточает требования к таким кредитам, с нового года они будут "взвешиваться" с весом риска 150%, то есть, будут требовать больше капитала.