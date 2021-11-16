Когда финансы играют в КВН. Зачем Укрпочте убыточный банк

Укрпочта купила банк. Для чего, спросите вы?

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Лучше всего ответить знаменитой песенкой КВН: "Чтоб не осталось в стороне никого, никого"! Пусть не решить нам всех проблем, не решить всех проблем. Но станет радостнее "всем", веселей, станет "всем"!

Для полного счастья руководителю нашей государственной почтовой компании не хватало, как раз, именно банка. Как в старом мультфильме, почтальону Печкину – велосипеда:

"Я почему раньше вредный был? Потому что у меня банка не было. А теперь я добрым стану….".

Пикантности всей этой затее добавляет тот факт, что Укрпочта как бы не столь богатая компания, чтобы разбрасываться деньгами, покупая непрофильные активы.

Еще свежи в памяти, заклинания ее руководителей, обращенные к предыдущему президенту в стиле: "дядя, дай миллион". На самом деле – миллиард. На финансирование развозки пенсий почтальонами "последней мили".

Сейчас, Укрпочта отягощена долгами по выпуску корпоративных облигаций. Качество услуг пока заслуживает желать лучшего.

Рыночная доля существенно не растет, не смотря на покупку "большого количества" автомобилей. В общем, самое время покупать банк.

Хотя в данном случае, банк "в руках" любой нашей госкоспании может превратится в некий аналог "гранаты" в руках у родича Homo sapiens (и речь не о крысе-тупайе, а о представителе отряда приматов).

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Вспомним о пропавших почтовых отправлениях и задумаемся – не придется ли точно так же искать "отправления" денежные.

На самом деле, в мире есть несколько моделей по созданию почтово-банковских конгломератов.

В Польше был создан Bank Pocztowy, 75% акций которого принадлежало Poczta Polska, а 25% — PKO Bank Polski. Это банк с широкой филиальной сетью (19 филиалов, 20 микрофилиалов).

Банковские продукты (в основном PKO Bank Polski) предоставляются через сеть почтовых отделений (2 тыс. единиц).

Сразу вопрос: чьи банковские продукты будет продавать банк, купленный Укрпочтой в ее отделениях? (собственных финансовых продуктов у почты быть не может).

Но в Польше процесс идет в обратном направлении: еще в 2012-м году на уровне тамошнего минфина возникла идея продать оставшиеся 75% акций банка его миноритарному акционеру (PKO Bank).

Существует и Postal Savings Bank of China — китайский почтово-сберегательный банк, 7-й по величине банк Китая по размеру активов (40 тысяч отделений).

В рейтинге Forbes Global 2000 за 2019-й год, банк занимал 60-е место и 23-е по активам.

С 1986 по 2007 годы, в банк работал в рамках единой почтово-банковской структуры, а с 2007-го является отдельным учреждением в составе почтового холдинга China Post Group.

В 2016-м банк привлек 7,4 млрд. дол. в результате первичного размещения акций на гонконгской фондовой бирже (IPO).

Главный функционал банка – операции с физическими лицами (578 млн. клиентов и почти миллиард дебетовых платежных карт). Пассивы физических лиц – около девяти триллиона юаней. Среди активов: 60% — кредиты, 40% — инвестиции.

Несколько лет назад и министерство финансов Японии провело очередной раунд размещения акций на открытом рынке (IPO) одного из крупнейших государственных предприятий страны — Japan Post Holdings, которое сочетает в себе функции национального почтового оператора, банка и страховой компании.

В результате продажи части государственного пакета акций удалось привлечь порядка 11,6 млрд. дол.

Кстати, спрос на акции почти в два раза превысил предложенный объем, а 80% ценных бумаг было приобретено японскими инвесторами, преимущественно физическими лицами.

Так, в условиях развитого капитализма, крупная государственная собственность постепенно становится народной. Старик Маркс тихо курит в углу и нервно стряхивает пепел с бороды…

Естественно, пример японской почты для нас интересен не только в контексте "что там у японцев", но и применительно к Украине.

Главный вопрос здесь: почему японский бог изобилия Хотэй, регулярно приносит японцам золотые монетки, а к нам даже носа не сунет…

Как объяснить тот факт, что в стране восходящего солнца, почта является крупнейшей национальной компанией, а почтовый банк – аккумулирует пятую часть сбережений населения, украинская же почта продолжает прозябать в помещениях, которые более эффективно было бы применять в аттракционе "комната страха".

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И почему, изначально имея в распоряжении таких лидеров рынка как Ощадбанк (в начале 90-х аккумулировал большую часть сбережений населения и выступал основным оператором денежных переводов), Укрдержстрах (в последующем — НАСК "Оранта" — лидер страхования населения), Укрпочту (лидер почтовых отправлений), спустя несколько десятков лет наша страна оказалась с набором никому не нужных и мало эффективных государственных компаний.

По большому счету, никто не мешает нам попробовать слепить некую идеальную модель, учитывающую интересы и государства, и потенциальных инвесторов.

Такой моделью, могло бы стать создание украинского почтово-сберегательного холдинга, объединяющего Укрпочту и Ощадбанк в единое целое.

Зачем вкладывать дополнительные средства в модернизацию платежной инфраструктуры почты, если все это уже есть в Ощаде?

Кроме того, отделения почты и сбербанка нередко соседствуют друг с другом даже в небольших населенных пунктах страны и создают никому не нужную конкуренцию в сфере безналичных платежей и переводов.

Их объединение позволило бы существенно оптимизировать штатный состав и количество отделений, которые нужно постоянно содержать.

Такой холдинг мог бы включить в себя: почтово-сберегательный банк (на базе Ощадбанка), почтовый сервис (на котором должна сфокусироваться Укрпочта) и страхование населения (лайфовое, накопительное страхование жизни).

Что касается последнего направления, то его естественно придется запустить с нуля, используя для этого операционную базу того же Ощада.

Естественно, при создании такой структуры необходимо сформировать существенные ограничители: отказ не только от кредитования крупных компаний, но и кредитования вообще юридических лиц. Исключительно кредитование физических лиц, с акцентом на ипотеку.

Приблизительно через 3-5 лет, новый почтово-банковский холдинг Украины мог бы занять лидирующие позиции на рынке вкладов населения и существенно потеснить основных игроков на рынке безналичных расчетов, а также внутренних и международных посылок, а его акции стали бы надежным инструментом для размещения активов негосударственных пенсионных фондов.

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Возможно тогда, Украина и смогла бы разместить свой рекордный выпуск акций на международных рынках (IPO).

На данный момент в мире применяется несколько моделей взаимодействия почты и банковского учреждения: модель почтового банка; взаимодействие с "рыночным банком"; покупка так называемого "легкого банка" в качестве банковского бек-офиса с продажей его продуктов в отделениях почты (в качестве фронт-офиса).

В реалиях Украины (объединения Ощадбанка и Укрпочты) – это еще и возможность существенно оптимизировать сеть отделений без сокращения уровня географического присутствия (за счет ликвидации дублирующих структур).

И именно данный вариант обеспечивал бы наибольшую сохранность вкладов физических лиц – за счет кредитования населения (наименьший уровень невозвратов), в основном гривневая долгосрочная ипотека.

Совершенно бессмысленный для Украины вариант – покупка "легкого банка" (в основном в качестве готовой "банковской лицензии").

"Логично", что Укрпочта пошла именно по указанному выше, максимально невыгодному для страны варианту, купив банк-"лицензию".

Это примерно та же идея, что и получение банковской лицензии Укрпочтой, ведь это приведет лишь к увеличению капитальных затрат на технологическую "совместимость" и рост операционных рисков (никаких ограничителей для операций такого "легкого банка" с активами почты на данный момент не существует).

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В свое время, инвестиционная группа ICU занималась размещением облигаций ПАО "Укрпошта". Серия "В" номиналом в 200 млн. грн. и купоном в 19% годовых должна погашаться 17 мая 2022 года.

Если у компании по какой-либо причине не будет денег для выплаты этой суммы (а такую вероятность исключить нельзя, потенциальный риск банкротства есть почти у всех предприятий), любые попытки ее корпоратизации или приобретение активов в виде того же банка, могут упростить для кредиторов процедуру взыскания своих средств.

А купленный "почтовый банк" как актив может быть лакомым кусочком: он будет управлять финансовыми активами Укрпочты, а это в значительной мере пенсионные ресурсы ПФУ, направляемые на выплату пенсий.

По странному стечению обстоятельств, телодвижения по покупке банка совпали с заявлениями о переводе части пенсионеров "на карточки" и о постепенном сворачивании услуг по физической доставке пенсий (за счет роста тарифа данная услуга пока активна, но гарантий ее оказания в будущем никто не дает).

В перспективе "легкий банк" Укрпочты сможет распоряжаться миллиардами гривен в месяц и если выплата пенсий задержится на денек-другой – никто и не заметит, а живая копеечка заработана будет (на том же межбанке).

К сожалению, наша власть пока так и не доросла до формирования не то, что межсекторальных стратегий развития, а хотя бы до уровня координирования тактики развития нескольких родственных государственных компаний.

Преимущества объединения Укрпочты и Ощадбанка – вот они на блюдечке. Но за каждой упомянутой структурой стоят свои группы влияния с "особыми" интересами.

Никто не хочет пересекать "финансовые потоки" и "профит". Хотя это и выгодно для государства в целом.

Ну а пока счет на табло.

С согласия Кабмина и Миинстерства инфраструктуры и по согласованию с НБУ, Укрпочтой куплен за 260 млн. грн. Альпари-банк с капиталом в 200 млн. грн. и убытками за три квартала в 8,3 млн.

Бывший собственник банка — гражданин ОАЭ Бахтари Хедаятоллах, глава Наблюдательного совета — третий президент Украины, Виктор Ющенко.

В общем, хорошо Зеленский съездил в ОАЭ, инвестиции привлек. Хотя, подождите, тут вроде все наоборот, да какая разница!

Мы же живем в век победившего КВН, бессмысленного и беспощадного:

В новой нашей жизни, если кажется, что все не так. Сразу вспоминаем мы простое слово. В нем всего три буквы, эти буквы знают все …

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