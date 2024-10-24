Война с долларом: как БРИКС создает альтернативную финансовую систему

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Платежная система БРИКС — пока, это будет триумвират в виде Китая, Индии и РФ.

Цель — создать механизм расчета, который позволил бы Индии и Китаю покупать российские нефть, газ, зерно и прочие ресурсы, а России — покупать китайские станки, автомобили, электронику, полупроводники, чипы и прочее высокотехнологичное оборудование без санкционных рисков.

Так как на сегодня на российском межбанке возник острейший дефицит "чистого юаня" и недостаток "грязного" (который прошел через небольшие, специальные китайские банки). В итоге, фондирование в юане сейчас стоит для российских банков более 10%.

Новая модель не будет аналогом систем SWIFT в долларе.

Ее инструментарий: цифровые юань, рупия и рубль. Клиринг и вывод нетто-остатка (а он будет в пользу Китая) на китайские компании в виде чистого юаня.

То есть, главная задача, которую ставили перед собой авторы данного механизма — обезопасить китайскую банковскую систему от вторичных санкций США и блокирования корсчетов китайских банков в долларе и евро.

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Таким образом, это будет первая международная система передачи финансовых сообщений и взаимной поддержки торговых обменов на базе цифровых, а не классических фиатных валют, с использованием технологии блокчейн.

Как я и писал, новый монетарный агрегат М 0-1 между наличными (М0) и средствами клиентов на счетах в банках (М1).

Это и есть система BRICS Bridge.

Конечно, она откусит часть мирового торгового оборота у доллара. Но доллар и дальше будет доминировать на фондовом рынке и в прочих расчетах.

А удельный вес доллара в мировых резервах снижается по другим причинам — центробанки мира отдают предпочтение золоту, а не трежерис.

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