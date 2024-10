Украину вспомнили один раз: какие решения приняли на саммите БРИКС в России

Альтернативная доллару валюта, торговля зерном — такие вещи обсуждали во второй день саммита БРИКС в Казани. Мировые аналитики выделили встречу лидеров Китая и Индии и дипломатическое распутье Эрдогана между Западом и Россией. В "Казанской декларации", принятой 23 октября, также упоминается Украина, но о ней говорится лишь в единственном из 134 пунктов. Что обсуждали на саммите БРИКС и какие решения приняли — в материале Фокуса.

В среду 23 октября лидеры стран, принявших участие в саммите объединения БРИКС в Казани в РФ, выпустили совместное заявление по российско-украинской войне. Перед этим выступил глава Китая Си Цзиньпин, который заявил, что поддерживает мир, который якобы наступит, когда россияне и украинцы перестанут стрелять. Среди участников мероприятия — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер страны, которая является членом НАТО, стремилась в ЕС, а теперь приближается к пророссийскому новообразованию. Кроме того, Казань посетил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фокус собрал информацию о темах обсуждений на второй день саммита, какие документы подписали и как это повлияет на западный мир.

Второй день БРИКС — декларация по войне

Информация об итогах второго дня обсуждений появилась на портале Кремля. Российские власти сообщили, что состоялась "узкая" встреча лидеров девяти стран — президента РФ Владимира Путина, президента Египта Абдельфаттах Сиси, премьер-министра Индии Нарендра Моди, президента Ирана Масуд Пезешкиан, лидера КНР Си Цзиньпина, президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайян, премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда. Также упоминается представитель президента Бразилии — глава МИД Мауро Луис Иекер Виейра. Сначала политики пофотографировались, стоя на фоне баннеров о XVI саммите в Казани.

Саммит БРИКС 22-24 октября — фото участников

Кроме того, по итогам общения политики поддержали "Казанскую декларацию", в которой говорится о российско-украинской войне. Декларация называется "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", указано в опубликованном файле. Файл состоит из 43 страниц и 134 пунктов.

В пятом пункте говорится об усилении сотрудничества объединения со странами "Глобального Юга". Также отмечается, что миру нужно больше учитывать потребности Юга для "более справедливого миропорядка". Также вспомнили о войне в Израиле и поддержали террористов ХАМАС в Газе. В шестом и восьмом — участники соглашаются со всей деятельностью ООН и пишут, что организация и дальше должна заниматься "поддержкой международного мира". Также указано, что можно было бы реформировать Совет безопасности и включить туда страны Азии, Африки, Южной Америки.

Саммит БРИКС — фрагмент декларации по ООН

В 36 пункте упоминается Украина. В частности, лидеры объединения считают, что война должна завершиться на основе принципов устава ООН и они благодарны. что есть страны-посредники, привлеченные к процессу переговоров. Также упомянули о завершении боевых действий на основе "диалога и дипломатии". Слово "Украина" в декларации упоминается один раз.

Саммит БРИКС — фрагмент декларации по Украине

Заявление Си Цзиньпина в Казани

Лидер КНР выступил перед заседанием БРИКС 23 октября. Си Цзиньпин заявил, что в Китае создана группа "друзей мира", которая имеет целью увеличить количество сторонников мира в Украине. По мнению китайского главы, нужно прилагать усилия, чтобы произошла "деэскалация" и чтобы не было ухудшения гуманитарной ситуации и привлечения третьих стран в войну.

"Китай, Бразилия и ряд стран глобального Юга выступают за скорейшую деэскалацию конфликта в Украине, для чего необходимо перестать подливать масла в огонь", — заявил политик во время онлайн-трансляции.

Еще одна тема, которую затронул Си Цзиньпин — это создание новой глобальной системы безопасности, которая будет учитывать потребности глобального Юга.

Заявление Владимира Путина на БРИКС — детали

Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления объяснил, что странам-участникам следовало бы объединиться и создать специальную инвестиционную платформу и "зерновую биржу" для торговли сельхозпродукцией. Также россиянин порадовался росту макроэкономических показателей членов БРИКС и объяснил вред от санкций, которые наложил Запад. По мнению главы Кремля, западные санкции могут стать причиной следующего мирового экономического кризиса. Кроме того, Путин упомянул об "урегулировании острых региональных конфликтов" и выразил надежду, что объединение поможет их завершить.

"Страны БРИКС — это единомышленники, которые выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение. Все участники БРИКС имеют огромный потенциал и оказывают положительное влияние на мировую стабильность", — привели журналисты слова россиянина.

Роль Турции в БРИКС

Появление Реджепа Эрдогана в Казани и возможность вступления Турции в БРИКС оценил политический обозреватель немецкого издания Bild Даниэль Беллут. По мнению обозревателя, подобное действие стало бы резким выпадом против стран-членов НАТО. Организация, в которую входит РФ, является "путинским альянсом негодяев".

"Эрдоган требует присоединения к путинскому альянсу негодяев. Присоединение Турции стало бы скандалом", — сказал он.

Позицию Анкары также проанализировал эксперт по внешней политике Турции из Брукингского института в США Асли Айдынташбаш, написали в Bild. Он пояснил, что на самом деле Турция и РФ не имеют слишком хороших отношений, а на самом деле речь идет о зависимости. Но, с одной стороны, Эрдоган хотел бы показать Западу, что он обижается из-за неприятия, а, с другой стороны, заинтересован в расширении экономических связей со странами Юга. В то же время эксперт сомневается, что Турция станет членом БРИКС, хотя вроде бы и подала туда заявку осенью 2024 года.

"Турция экономически зависит от Кремля. Если бы членство состоялось, это нанесло бы огромный ущерб отношениям Турции с НАТО. Анкара заинтересована в расширении торговли с незападными странами. Для Турции альянс БРИКС является еще одним инструментом создания баланса между великими державами", — заявил Асли.

Приезд Гутерреша — что там делает ООН

Тем временем в Украине остро отреагировали на появление на саммите БРИКС главы ООН Антониу Гутерреша, писал Фокус. Чиновник прилетел в Казань, где его встретили караваем, а пресс-служба МИД Украины выразила протест относительно визита в страну-агрессор. Аналитик издания The Telegraph Филип Джонстон удивился визиту генсека, поскольку он прибыл в страну, которую ООН осудила за вторжение. По его мнению, западные СМИ незаслуженно игнорировали этот визит, так же как появление в России стран, которые подписали Римский статут и должны были бы арестовать Владимира Путина.

"Португальский социалист Гутерреш никогда не проявлял большой склонности отдавать предпочтение западным демократиям, и не должен этого делать. Он представляет не США или Великобританию, а ООН", — говорится в статье издания.

Автор The Telegraph подытожил, что приезд главы ООН в Москву должен показать, что на самом деле Западу не удалось изолировать Кремль от цивилизованного мира.

Реакция аналитиков и СМИ Запада на БРИКС

Издание The New York Times отреагировало на одно событие во время БРИКС — на личную встречу лидера Китая Си Цзиньпина и лидера Индии Нарендра Моди. Два политика пообщались впервые после долгого перерыва: эти страны назвали самыми весомыми членами сообщества, ни словом не упомянув РФ. Авторы аналитической статьи рассказали о противоположных интересах этих стран. Китай пытается стать лидером в противостоянии с США, а Индия — лидером среди стран Юга, которые также хотел бы контролировать Китай. Россия упоминается в единственном контексте — о создании зерновой биржи, которая могла бы помочь решить проблему с продуктами питания, обострившейся из-за российского вторжения в Украину в 2022 году, написали аналитики.

Тем временем издание The Financial Times обратило внимание на еще один аспект встречи в Казани. На портале издания опубликовали письмо Рика Страйсона, управляющего директора Глобального института завтрашнего дня (GIFT) из Гонконга. Страйсон обратил внимание на то, что население стран членов этой организации составляет более 45% населения планеты. На этом фоне он видит попытку "дедолларизации" расчетов. Автор пишет об участии во встрече представителей "Нового банка развития", который предлагает ввести альтернативную денежную единицу. Денежная единица получила бы название "the unit", а ее стоимость состояла бы на 40% — из золота, и на 60% — из валют стран БРИКС+.

Издание Aljazeera прокомментировало трехдневный саммит в Казани, который проходит с участием основных членов и представителей ряда стран Азии, Африки, Южной Америки. Аналитики издания отметили, что мероприятие должно показать Западу: он не изолировал президента Путина от мира и Кремль и дальше имеет возможность встречаться с кем угодно и делать что угодно.

"Наблюдатели видят саммит БРИКС как часть усилий Кремля, чтобы продемонстрировать свою поддержку на международной арене в условиях роста напряженности с Западом и способствовать расширению экономических и финансовых связей", — говорится в статье о событии в РФ.

Китайское государственное издание "Синьхуа" рассказывало о каждом шаге лидера КНР Си Цзиньпина, который поехал в Казань. 23 октября на портале опубликовали развернутую статью, в которой говорилось об участии Пекина в развитии экономического сотрудничества, например, в создании "Нового банка развития", инвестировавщем 35 млрд долл.