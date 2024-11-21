Второго богача Индии в США обвинили во взятке в 265 миллионов долларов

Индийский магнат Гаутам Адани обладает состоянием в 69 миллиардов долларов. И теперь выданы ордера на арест самого Гаутама и его племянника.

Прокуратура США предъявила обвинение индийскому миллиардеру Гаутаму Адани в его предполагаемой причастности к схеме подкупа индийских чиновников на сумму 265 миллионов долларов, в результате чего его конгломерат во второй раз за два года погрузился в глубокий кризис. Адани является вторым самым богам человеком Индии. Первое место занимает Мукеш Амбани, чей сын и наследник недавно сыграл роскошную свадьбу. Об этом пишет Reuters.

Против Адани, одного из богатейших людей мира, а также еще семи обвиняемых были выдвинуты многочисленные обвинения в мошенничестве, в котором, по словам властей США, замешана фирма, зарегистрированная в Нью-Йорке, и которое затронуло американских инвесторов.

Обвинения были предъявлены после того, как в прошлом году Adani Group столкнулась с серьезными проблемами, когда ведущая короткие продажи компания Hindenburg Research опубликовала отчет, в котором обвинила ее в неправомерном использовании офшорных налоговых убежищ, что компания отрицала.

Акции и облигации компаний Adani упали в четверг, а Adani Green Energy (ADNA.NS), которая оказалась в центре обвинений, также отменила продажу облигаций, номинированных в долларах США, на сумму 600 миллионов долларов.

В США были выданы ордера на арест Адани и его племянника Сагара, и прокуроры планируют передать эти ордера иностранным правоохранительным органам, свидетельствуют судебные записи. Сагар является исполнительным директором Adani Green и в настоящее время курирует ее "стратегические и финансовые вопросы".

Adani Group заявила в своем заявлении, что обвинения "беспочвенны и отвергаются", добавив, что компания будет использовать "все возможные правовые средства".

Федеральные прокуроры США заявили, что обвиняемые согласились давать взятки индийским правительственным чиновникам, чтобы получить контракты на поставку электроэнергии, которые, как ожидается, принесут 2 миллиарда долларов прибыли за 20 лет, а также реализовать крупнейший в Индии проект солнечной электростанции.

Они также заявили, что Адани и еще один руководитель Adani Green Energy, бывший генеральный директор Внит Джаайн, привлекли более 3 миллиардов долларов в виде займов и облигаций, скрывая свою коррупционную деятельность от кредиторов и инвесторов.

Гаутам Адани и его семья Фото: News18 India

Трое были обвинены в мошенничестве с ценными бумагами, сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи. Адани также были обвинены в параллельном гражданском деле Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Дебоприо Мулик, адвокат по уголовным делам из Нью-Дели, заявил, что ожидает, что Adani Group будет добиваться отмены обвинительного заключения.

"Поскольку был выдан ордер на арест, властям США придется обратиться к индийскому правительству через индийское посольство, чтобы получить такой ордер в Индии", — добавил он. У Индии и США есть договор об экстрадиции.

Политические оппоненты обвинили администрацию премьер-министра Нарендры Моди в фаворитизме по отношению к Адани при принятии правительственных решений. Моди и Адани, оба из западного штата Гуджарат, отрицали неподобающее поведение.

Уголовные обвинения, выдвинутые прокуратурой США по Восточному округу Нью-Йорка, показали, что некоторые заговорщики в частном порядке называли Гаутама Адани кодовыми именами "Numero uno" и "большой человек", в то время как Сагар Адани предположительно использовал свой мобильный телефон для отслеживания подробностей о взятках.

Ни один из обвиняемых не находится под стражей, заявил представитель прокурора США Бреона Писа в Бруклине. Предполагается, что Гаутам Адани находится в Индии.

Состояние Гаутама Адани оценивается в $69,8 млрд по версии журнала Forbes, что делает его вторым самым богатым человеком в Индии после Мукеша Амбани. Он является одним из немногих миллиардеров, официально обвиняемых в Соединенных Штатах в совершении уголовных правонарушений.

Напомним, ранее Фокус писал о Мукеше Амбани, который сохраняет статус "самого богатого" человека Индии. Он устроил своему сыну Ананту роскошную свадьбу, которая длилась несколько месяцев и знаменит огромным небоскребом в Мумбаи, который занимает его семья.