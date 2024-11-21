Мужчина после ссоры с боссом впал в тяжелую депрессию на 30 лет: что ему сказал шеф

За эти годы Ван ездил в шесть больниц по всей стране, но медикаментозное лечение принесло лишь частичное облегчение.

В 70-летний мужчина по фамилии Ван из китайской провинции Хэнань десятилетиями страдал от депрессии и бессонницы после несправедливого выговора от своего начальника. Недавно пенсионер в связи с бессонницей обратился в больницу за медицинской консультацией и там узнал о еще одном тяжелом диагнозе — болезни Паркинсона. Об этом пишет издание SCMP.

Ван считает, что первопричиной заболеваний стал инцидент 32-летней давности, когда его безосновательно упрекнул начальник.

"Это была не моя ошибка, но босс все равно меня наказал и нанес моральный ущерб. С тех пор приходится полагаться на лекарства для сна, у меня ухудшилась память, появились головокружения и головные боли", — рассказывает китаец, не разглашая дополнительных подробностей и имен.

За эти годы Ван ездил в шесть больниц по всей стране, но медикаментозное лечение принесло лишь частичное облегчение. В конце концов, пациент обратился за помощью к акупунктурной терапии в учреждение традиционной китайской медицины Хэнань. Доктор Ниу Чаоян отметила, что причиной появления болезни Паркинсона у мужчины стали многолетняя бессонница и депрессия. Она посоветовала пенсионеру избегать эмоционального стресса перед сном.

Мужчину несправедливо обвинили на работе Фото: Freepik

В конце концов, Ван решил отпустить свою обиду и последовательно следовать плану лечения. После 20 дней терапии он сообщил, что может спать по несколько часов каждый день без лекарств и замечает улучшения.

Кстати, по состоянию на 2023 год в мире насчитывалось около 9 миллионов людей с болезнью Паркинсона, треть из них проживает в Китае.

Напомним, ранее Фокус писал, что врач Дэвид Диффайн из Арканзаса (США) попал в скандал после того, как в сеть слили шокирующие видео с камер наблюдения, установленных в его кабинете в Блайтвилле.

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