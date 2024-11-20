"Голого врача" отстранили от работы: в сеть слили кадры, чем он занимался на работе (фото)
Дэвид Диффайн категорически отрицает свою вину, но при этом призывает отказаться от стигматизации обнаженного тела.
Врач Дэвид Диффайн из Арканзаса (США) попал в скандал после того, как в сеть слили шокирующие видео с камер наблюдения, установленных в его кабинете в Блайтвилле, сообщает K8 News.
На обнародованных кадрах можно увидеть, как Диффайн занимается своими делами и заходит в палаты к пациентам без одежды, при этом рядом в приемной работают три женщины.
Когда об этом факте стало известно, у медика отобрали лицензию. Решение приняли после жалобы анонимного информатора, который прислал видеозаписи и заявил, что врач использовал свое служебное положение, чтобы склонять сотрудников и пациентов "к отвратительным сексуальным действиям".
Дэвид, в свою очередь, категорически отрицает свою вину, но при этом призывает отказаться от стигматизации обнаженного тела.
"Мы не стыдимся, не сексуализируем, не боимся и не стигматизируем обнаженное тело", — сказал он в разговоре со следователями.
Когда врача спросили о резонансном видео, он заявил, что ничего об этом не знает и пожелал сначала просмотреть запись, чтобы иметь представление, о чем речь.
Кстати, это уже не первый скандал в его медицинской карьере. Диффайна ненадолго отстраняли от работы в 2017 году после обвинений в назначении пациентам ненужных лекарств, которые признали необоснованными.
Во вторник, 19 ноября, журналистам издания The Post не удалось связаться с Диффином. Женщина, которая отвечала на телефонный звонок в его офисе, сказала, что шефа нет на месте.
Напомним, ранее Фокус писал, что австрийский хирург, имя которого не разглашается, разрешил своей 13-летней дочери принять участие в операции и даже просверлить отверстие в черепе пациента.
К тому же в больнице Baptist Health Richmond в Кентукки (США) произошел несчастный случай: объявленный мертвым донор проснулся на операционном столе как раз тогда, когда врачи готовились к трансплантации его сердца.