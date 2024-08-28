Хирург разрешил 13-летней дочери прооперировать пациента: как это могло произойти

Прокуратура получила анонимную жалобу и начала расследование этого случая, сообщив детали вероятной жертве.

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Австрийский хирург, имя которого не разглашается, позволил своей 13-летней дочери принять участие в операции и даже просверлить отверстие в черепе пациента. Об этом пишет местная газета Kronen Zeitung.

Сообщается, что 33-летний пациент был доставлен самолетом в Университетскую больницу Граца (юго-восточная Австрия) после несчастного случая в лесу. У мужчины была серьезная травма головы, потребовавшая неотложного хирургического вмешательства.

Операция прошла успешно, но пациент до сих пор не может работать. Прокуратура Граца вскоре получила анонимную жалобу и начала расследование этого случая, сообщив детали вероятной жертве.

Хирурга и еще одного сотрудника медицинского учреждения, который присутствовал во время операции, уволили.

Подростку разрешили проводить операцию Фото: Unsplash

"Вы лежите там без сознания и становясь подопытными кроликами. Наверное, по-другому это не назовешь... Невозможно. Вы не можете этого делать", — прокомментировал инцидент адвокат потерпевшего Петер Фрайбергер.

Он добавил, что руководство больницы так и не связалось с предполагаемой жертвой после разоблачения, но надеется, что все присутствующие во время операции разделят ответственность.

"Не было никакого контакта, никаких объяснений или извинений, ничего. Это просто недостойное поведение", — отметил Фрайбергер.

Специалист по травматологической хирургии Манфред Богнер не понимает, как кто-то мог позволить ребенку проводить операцию.

"В операционной должны быть люди, которые выполняют там свою работу, и никого постороннего. Ребенку нельзя давать сверло и позволять сверлить череп серьезно раненого человека", — сказал он.

Напомним, ранее Фокус писал о женщине из китайской провинции Хубэй, которая неожиданно узнала перед замужеством, что на самом деле является биологическим мужчиной. Во время медицинского обследования у неё обнаружили мужские половые хромосомы.

А вот 24-летний Джо ДиМео из США в 2020 году перенес изнурительную 23-часовую операцию по пересадке лица и рук. Это произошло после того, как он попал в ужасное ДТП и получил ожоги третьей степени на 80% тела.